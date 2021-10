Zweimal die 5, einmal die 2: Immerhin einen Gewinner gibt es beim FCA

Plus Die Augsburger Mannschaft arbeitet hart, belohnt sich aber in der ersten Hälfte nicht und ist nach dem Wechsel zu fehlerhaft. Überzeugen kann vor allem Reece Oxford.

FCA-Trainer Markus Weinzierl hatte vor der Partie gegen Bielefeld darauf hingewiesen, wie richtungsweisend das Spiel ist. Der FC Augsburg wollte sich mit einem Sieg ein wenig Ruhe im Tabellenkeller verschaffen - und lange Zeit sah es auch gut aus. Doch dann glich die Arminia aus. Unter dem Strich steht letztlich ein enttäuschendes 1:1. Wie haben sich die FCA-Akteure dabei geschlagen? Die Einzelkritik: