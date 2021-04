FCA-Einzelkritik: Zweimal die Note 5 - nur die Innenverteidiger können überzeugen

Plus Gegen Bielefeld zeigt der FC Augsburg in Summe eine äußerst biedere Vorstellung. Diese Noten verdienen sich die Spieler im tristen Null-Tore-Spiel.

Nach der Niederlage auf Schalke erhielt die Partie gegen Arminia Bielfeld für den FC Augsburg eine immense Bedeutung. Das 0:0 war nicht nur wegen des Ergebnisses eine Enttäuschung, das Gros der Spieler hinterließ einen schwachen Eindruck.

Rafal Gikiewicz: Hatte sich gegen Schalke einen folgenschweren Fehler geleistet und die Niederlage eingeleitet. Gegen Bielefeld kaum gefordert, weil den Gästen Durchschlagskraft fehlte und seine Vorderleute im Abwehrzentrum ordentlich verteidigten. Holte sich eine unnötige Verwarnung ab, als er sich mit Bielefelds Schipplock auf einen Hahnenkampf einließ. Note 3,0

Raphael Framberger: Auf der rechten Abwehrseite gesetzt, allerdings in der ersten Hälfte mit gewaltigen Problemen. War fortwährend durch die Bielefelder Lucoqui und Voglsammer beschäftigt, deren Räume er seltenst einengte. Stabilisierte sich in der zweiten Hälfte, zeigte in Summe aber eine wenig befriedigende Leistung. Note 4,0

FCA: Felix Uduokhai spielt eine Saison auf hohem Niveau

Jeffrey Gouweleeuw: Fiel zunächst durch sein verändertes Äußeres auf: kurze Haare, Bart ab. Darüber hinaus fiel er mit einer spektakulären Rettungsaktion auf, als er per Fallrückzieher klärte. Blieb in der Halbzeit in der Kabine, weil ein Zusammenstoß mit Mitspieler Uduokhai nicht folgenlos geblieben war und er sich am Kopf verletzt hatte. Note 3,0

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Foto: Ulrich Wagner

Felix Uduokhai: Spielt weiterhin auf hohem Niveau in dieser Saison. Behielt in brenzligen Situationen die Ruhe, agierte souverän auf engstem Raum, klärte, wenn nötig, auch brachial. Übernahm nach Gouweleeuws Auswechslung als Ersatzkapitän noch mehr Verantwortung. Note 2,5

Iago: Kehrte nach langer Verletzungspause in die Startelf zurück. Dass dem Brasilianer Spielpraxis fehlte, konnte er nicht verheimlichen. Verordnete sich Sicherheitsfußball und beschränkte sich aufs Verteidigen. Defensiv zeigte er sich solide, seinen Flanken und Pässen fehlte Präzision. Note 3,5

FCA-Trainer Herrlich nahm den schwachen Khedira zur Pause raus

Tobias Strobl: Trainer Herrlich betont nimmermüde, welch spielerisches Potenzial im Mittelfelfdspieler steckt. Abrufen konnte er dieses nur selten. Leistete sich unter Gegnerdruck etliche Ballverluste. Hat er Zeit am Ball, sieht sein Passspiel gefällig aus. Nur, in der Bundesliga hat man diese Zeit selten. Note 4,5

Wird im Sommer den FC Augsburg verlassen: Rani Khedira. Foto: Tom Weller, dpa

Rani Khedira: Wird den FCA am Saisonende verlassen. Nimmt man den Auftritt gegen Bielefeld als Maßstab, ist sein Abgang nicht zwingend ein Verlust. Zeigte eine schwache Leistung und holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab. Trainer Herrlich quittierte den Auftritt Khediras mit einer Auswechslung zur Pause. Note 5,0

Daniel Caligiuri: Spielt immer unter Trainer Herrlich. Mancher fragt sich: Warum? Ihm fehlte nicht zum ersten Mal Gedankenschnelligkeit. In der Vorrunde sorgte seine Ruhe am Ball für Entlastung, seine Standardsituationen erzeugten Torgefahr. Inzwischen sind derartige Aktionen selten geworden. Nach seiner fünften Gelben Karte fehlt er in Frankfurt. Note 4,5

FCA-Stürmer André Hahn rechtfertigt seinen Startelf-Einsatz nicht

Marco Richter: Durfte sich auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld zeigen. Wirkte engagiert, konnte offensiv allerdings kaum für Impulse sorgen. Gegen Schalke kam er zu aussichtsreichen Torabschlüssen, gegen Bielefeld nur in Ansätzen. Richter leidet unter den fehlenden Anspielen aus dem defensiven Mittelfeld. Note 4,0

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Florian Niederlechner von September 2020 an:

Ruben Vargas: Auf dem Schweizer ruhen Augsburger Offensiv-Hoffnungen. Doch auch er wusste diesmal nicht zu überzeugen. Dass er bei einem Konter den Ball wegen technischer Mängel ins Toraus trat, war beispielhaft für seinen Auftritt. Dennoch stand er bei seiner Großchance kurz davor, Mann des Spiels zu werden. Note 4,0

André Hahn: Erhielt einmal mehr den Vorzug im Angriff, Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason blieben nur Plätze auf der Ersatzbank. Wirklich gerechtfertigt hat Hahn seinen Startelfeinsatz diesmal nicht. Dass er trotz seltener Ballaktionen bis zum Schlusspfiff auf dem Rasen stand, kam überraschend. Note 5,0

Einwechselspieler des FCA sorgen noch einmal für Belebung

Reece Oxford: (46. für Gouweleeuw) Ersetzte den verletzten Kapitän. Hatte Glück, dass ein Ausrutscher ohne schwerwiegende Folgen blieb. Leistete sich darüber hinaus keine Fehler und verteidigte ordentlich. Note 3,0

Carlos Gruezo: (46. für Khedira) Wirkte bedeutend agiler in seinem Handeln als Vorgänger Khedira. Gruezo hatte, neben dem Bielefelder Kraftverschleiß, Anteil daran, dass Augsburger Ballbesitz in der zweiten Hälfte zunahm. Wird wegen Khediras Sperre in Frankfurt von Beginn an auflaufen. Seine Leistung hätte auch dafür gesprochen. Note 3,0

Alfred Finnbogason: (65. für Richter) Kehrte einmal mehr nach langer Verletzungspause auf den Platz zurück. Bewirkte mit wenigen Ballkontakten weitaus mehr als seine offensiven Kollegen in der vorangegangenen Spielzeit. Seiner idealen Vorarbeit fehlte das krönende Tor durch Vargas.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.