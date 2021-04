11:22 Uhr

FCA-Fans: Entwicklung des FC Augsburg eine "Katastrophe"

Im Stadion waren Fans des FC Augsburg lange nicht mehr. Ihre Meinung äußerten sie in den vergangenen Monaten in den sozialen Netzwerken.

Plus So reagieren Anhänger des Fußball-Bundesligisten auf den Trainerwechsel des FC Augsburg drei Spieltage vor Saisonende.

Von Johannes Graf

Nachdem unsere Redaktion darüber berichtet hat, verbreitet sich die Nachricht am Montagvormittag rasend schnell. Der FC Augsburg hat sich nach langen Beratungen von Trainer Heiko Herrlich getrennt. „Endlich“, sagt Markus Kamenew und spricht damit aus, was sich das Gros der FCA-Fans in den vergangenen Wochen und Monaten dachte. „Aus meiner Sicht hat das schon viel zu lange gedauert“, betont das Mitglied des Fanklubs „Burning Nuts“. Wie sich die Mannschaft unter Herrlich präsentiert habe, sei eine „Katastrophe“ gewesen, fügt er hinzu.

