vor 22 Min.

FCA-Fans müssen an den Sonntagen weit reisen

Vier Mal muss der FC Augsburg im Herbst in der Bundesliga am Sonntag antreten.

Die deutsche Fußball-Liga veröffentlicht die genauen Termine bis zum 13. Spieltag. Augsburgs Anhänger dürften sich darüber weniger freuen.

Nach der Länderspielpause empfängt der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. An einem Samstag um 15.30 Uhr. Ein Termin, der Fans gemeinhin Freude bereitet. Weit weniger begeistert dürften die FCA-Anhänger auf die Veröffentlichung der Deutschen Fußball Liga (DFL) reagieren. Der Dachverband, der die Vermarktung der Bundesliga inne hat, gab die Ansetzung der Spieltage sieben bis 13 bekannt.

Immerhin: Das bayerische Derby gegen den FC Bayern München steigt an einem Samstagnachmittag. In diesem Spiel dürfen sich die Augsburger Profis zahlreicher Unterstützung sicher sein, anders könnte es bei einigen Gastspielen aussehen. Vier der jetzt terminierten Partien werden am Sonntag angepfiffen.

FCA spielt am Sonntag in Mönchengladbach und Wolfsburg

Die Auswärtsbegegnungen bei Borussia Mönchengladbach und beim VfL Wolfsburg finden am letzten Tag der Woche statt, ebenso die Heimspiele gegen den FC Schalke 04 und Hertha BSC. Samstags empfängt der FCA den FC Bayern, außerdem spielt er am Fan freundlicheren Tag bei den Aufsteigern SC Paderborn und 1. FC Köln.

Bei der Ansetzung der Begegnungen berücksichtigt die DFL Wünsche der Klubs. Unter anderem sollen Mannschaften, die am Europapokal teilnehmen, einen zusätzlichen Tag zur Regernation erhalten. Andererseits wird versucht, die Spieltermine möglichst ausgewogen zu verteilen. Samstag bleibt der Tag, an dem Gästefans Reisen zu Auswärtsspielen eher antreten als an einem anderen Tag. (joga)

Die nächsten Spiele des FCA in der Bundesliga:

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Samstag, 14. September, 15.30 Uhr)

SC Freiburg - FC Augsburg (Samstag, 21. September, 15.30 Uhr)

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (Samstag, 28. September, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (Sonntag, 6. Oktober, 13.30 Uhr)

FC Augsburg - FC Bayern München (Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Sonntag, 27. Oktober, 15.30 Uhr)

FC Augsburg - FC Schalke 04 (Sonntag, 3. November, 18 Uhr)

SC Paderborn - FC Augsburg (Samstag, 9. November, 15.30 Uhr)

FC Augsburg - Hertha BSC (Sonntag, 24. November, 15.30 Uhr)

1. FC Köln - FC Augsburg (Samstag, 30. November, 15.30 Uhr)

