FCA-Gegner Bremen hofft auf Comeback von Rashica

Milot Rashica war bereits einmal der Schreck des FC Augsburg. Rechtzeitig zum Spiel zwischen Werder und dem FCA meldet sich der Angreifer wieder fit.

Von Florian Eisele

An Milot Rashica hat der FC Augsburg noch ungute Erinnerungen: Im Februar 2019 schoss der Kosovare beim 4:0-Sieg des SV Werder gegen FCA zwei Tore, stellte die Abwehr der Augsburger mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr vor große Probleme.

Rashica gehört zu den bestenm Stürmern der Bundesliga - wenn er denn fit ist. Das war der 24-Jährige aber zuletzt nur selten. Das Problem aus Sicht der FC Augsburg: Ausgerechnet vor dem Gastspiel in Bremen scheint das der Fall zu sein.

Milot Rashica könnte gegen FC Augsburg spielen

Rashica, der vor der Saison mit einem Wechsel in die englische Premier League oder zu RB Leipzig liebäugelte, könnte am Samstag im Heimspiel gegen den FCA sein Comeback für Werder Bremen geben. Das sagte Clemens Fritz, der Leiter Profifußball, in einer Medienrunde: "Milot ist Stand jetzt ein Kandidat für das Augsburg-Spiel."

Rashica war wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel ausgefallen und hatte zuletzt Ende November für die Bremer gespielt. "Wir freuen uns, dass er jetzt wieder fit ist und dass er trainieren kann", sagte der ehemalige Nationalspieler Fritz.

Gegen keinen anderen Bundesligaklub hat der FCA eine bessere Bilanz als gegen Werder

Dem Gesetz der Serie nach zu urteilen sollte der FC Augsburg beim Auswärtsspiel in der Hansestadt der klare Favorit sein: In bisher 18 Spielen in der 1. Bundesliga holte der FC Augsburg 29 Punkte gegen Werder - gegen keinen anderen Verein ist die Augsburger Bilanz besser. Zudem gab es bislang nur drei Niederlagen (die schmerzhafteste eben an jenem Februar 2019), auch das letzte Aufeinandertreffen im Februar 2020 gewann der FCA mit 2:1.

