FCA-Gegner

vor 1 Min.

Werder Bremen: Zwischen glorreicher Vergangenheit und trister Gegenwart

Florian Kohfeldt mag teils gar nicht mehr hinsehen. Was seine Spieler zeigen, hätte dem Trainer von Werder Bremen beinahe den Job gekostet. Zumindest bis zum Saisonende darf er weitermachen.

Plus Trainer Florian Kohfeldt wollte in Bremen an Erfolge anknüpfen, stattdessen befindet er sich ein weiteres Mal im Abstiegskampf. Hinzu kommen finanzielle Nöte.

Von Johannes Graf

Um die Vorgänge bei Werder Bremen einzuordnen, lohnt der Blick in die Vergangenheit. Genauer ins Jahr 2004. Damals führte Trainer Thomas Schaaf die Bremer zum Double-Gewinn. In der Abwehr verteidigten die Herren Ismael und Krstajic, im Mittelfeld wirkte Feingeist Micoud, und im Angriff vollendeten Klasnic und der pummelige Ailton. Werder hatte unter Sportchef Klaus Allofs eine formidable Mannschaft zusammengestellt, zelebrierte erfolgreichen Fußball und zählte zu den Spitzenklubs der Liga.

Themen folgen