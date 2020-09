vor 59 Min.

FCA-Geschäftsführer Reuter: "Eine Saison ohne Bangen erleben"

Plus Der Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg gibt sich zuversichtlich. Er erklärt seine Kaderplanung und sagt, was er vom Auftaktspiel bei Union Berlin erwartet.

Von Robert Götz

Lothar Matthäus hat in der Sport Bild geurteilt, die FCA-Fans sollten sich keine großen Sorgen machen, weil der FCA sein Personalprobleme gelöst hat. Hat er recht?

Stefan Reuter: Wir wollen mal wieder eine Saison erleben, in der wir nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen müssen. Die Vorbereitung macht Hoffnung. Die neuen Spieler sind gut integriert, sie übernehmen schon viel Verantwortung. Wir sind auch mit der Intensität und dem Leistungsniveau im Training mehr als zufrieden. Aber selbst eine gute Vorbereitung gibt noch keine Garantie, dass man auch gleich die Ergebnisse holt, die man sich erhofft.

Reuter: "Die vier Neuzugänge machen uns stärker"

Haben die Neuzugänge Daniel Caligiuri, Rafal Gikiewicz und Tobias Strobl das Vakuum schon gefüllt, dass ein Andreas Luthe und ein Daniel Baier sicher hinterlassen haben?

Reuter: Auf alle Fälle. Das sind Spieler, die sehr viel Erfahrung haben, Persönlichkeit besitzen und auch schon in ihren bisherigen Vereinen eine wichtige Rolle eingenommen haben. Das tun sie hier auch schon von Beginn an. Zu den dreien haben wir mit Robert Gumny noch einen jüngeren Spieler mit viel Potenzial hinzugeholt. Insgesamt machen uns die vier Neuzugänge stärker.

Robert Gumny soll die rechte Abwehrseite stärken. Auf der linken Seite haben Sie aber Philipp Max abgegeben. Er war eine tragende Säule. Warum hat der FCA einem Wechsel zugestimmt?

Reuter: Weil er auf uns mit einem ganz deutlichen Wechselwunsch zugekommen ist und wir erstmalig, anders als in den Jahren zuvor, ein konkretes Kaufangebot auf dem Tisch hatten. Wir konnten uns mit Eindhoven einigen, sodass alle Parteien zufrieden sind. Wir waren auch ein Stück weit darauf vorbereitet, weil Philipp schon in der vergangenen Saison gesagt hat, er will grundsätzlich den nächsten Schritt machen. Darum hatten wir mit Iago und Mads Pedersen bereits letztes Jahr zwei linke Verteidiger geholt, die jetzt in seine Rolle hineinwachsen sollen.

In den letzten Tagen hat der 1. FC Köln um Marco Richter gebuhlt. Wie ist da der Stand der Dinge?

Reuter: Wir waren in Gesprächen mit Köln. Wir können aber nicht sagen, ob noch eine Lösung gefunden werden kann, die alle zufriedenstellt. Ich persönlich weiß nicht, ob Köln sich noch intensiv um ihn bemühen wird, wenn man die Transfers sieht, die Köln jetzt vorgenommen hat.

Hat Köln schon endgültig abgesagt?

Reuter: Nein.

Marco Richter ist ein Eigengewächs, er ist torgefährlich, 22, hat Vertrag bis 2023. Warum trägt sich der FCA mit dem Gedanken, ihn abzugeben?

Reuter: Das geht sicher nicht von uns aus. Wir hatten unsere Kaderplanung eigentlich abgeschlossen. Aber wenn ein Spieler auf uns mit einem Wechselanliegen zukommt, dann werden wir uns damit beschäftigen. Das gilt für alle Spieler.

Reuter: Keinerlei Interesse, Marco Richter abzugeben

Der 1. FC Köln ist sportlich derzeit sicher nicht der große Schritt nach vorne für Marco Richter. Wenn ein Spieler dahin wechseln will, kann es eigentlich doch nur zwei Gründe geben: Er fühlt sich nicht genug wertgeschätzt oder er meint, dass er nicht genug verdient…

Reuter: Er genießt große Wertschätzung bei uns. Er stand bei 31 Punktspielen in der vergangenen Saison auf dem Platz. Jeder weiß, dass wir hier auf Spieler setzen, die beim FC Augsburg ausgebildet wurden. Daher haben wir keinerlei Interesse, ihn abzugeben. Die Frage, welche Motivation er hat, sich mit solch einem Angebot zu beschäftigen, kann nur er beantworten.

Sie haben gerade erwähnt, dass der FCA auf eigene Spieler baut. Derzeit sind mit Kevin Danso, Maurice Malone und Jozo Stanic drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs ausgeliehen. Warum reicht es nicht in Augsburg für den Bundesligakader?

Reuter: Die Spieler selbst haben die Wahrscheinlichkeit auf viele Einsatzzeiten hier nicht gesehen und darum waren wir bereit, an Lösungen mitzuarbeiten. Ich halte es für hochinteressant, dass solche Spieler auf hohem Niveau möglichst viel Spielpraxis bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Das Ziel bei allen ist es, sie irgendwann stabil beim FC Augsburg in der Bundesliga zu sehen.

Es hat zwei Abgänge gegeben, die für viel Aufregung sorgten. Das waren die Transfers von Andreas Luthe und die Vertragsauflösung von Daniel Baier.

Reuter: Wir hatten unmittelbar nach der Saison Gespräche mit den beiden. Da wurde ihnen gesagt, dass sie nicht mehr die Rolle, die sie in den letzten Wochen, oder bei Daniel Baier in den letzten Jahren innehatten, spielen werden. Daniel Baier wird hier aufgrund seiner Verdienste immer ein außergewöhnlicher Spieler bleiben, aber er ist nun mal schon 36. Und wir haben in unserer Analyse festgestellt, dass wir mit Veränderungen eine neue Hierarchie und ein neues Leistungsklima erzeugen wollen.

Aber der FCA hat den Vertrag mit ihm erst im Januar bis 2021 verlängert. Da war er auch schon 35.

Reuter: Wir hatten vor Weihnachten eine sehr gute Phase, aber wir wussten, dass es in der Rückrunde bis zum Schluss eng bleiben kann. Da wollten wir nicht eine mögliche Vertragsverlängerung mit Daniel Baier immer wieder als Thema haben. Und wir haben auch bewusst gesagt, Daniel Baier hat es sich durch seine Leistungen in den letzten Jahren verdient, dass man seinen Vertrag noch einmal verlängert. Die Analyse nach der Saison hat dann aber dazu geführt, dass nur ein klarer Schnitt dazu beiträgt, dass sich eine neue Hierarchie und ein anderes Leistungsklima bilden. Von daher wurden offene, ehrliche und im ersten Moment auch teilweise harte Gespräche geführt. Das hat aber nichts mit unserer Wertschätzung für ihn zu tun.

Viele hat es überrascht, dass der FCA auch in Zeiten der Corona-Krise mit Caligiuri, Gikiewicz und Strobl drei sehr erfahrene Spieler verpflichten konnte und auch einen Transfer von Felix Uduokhai stemmen konnte.

Reuter: Durch unser gutes Wirtschaften in den vergangenen Jahren sind wir auch in der schwierigen Zeit in der Lage, mutig zu agieren. Wir haben den Spielern klare Perspektiven aufgezeigt: Der FC Augsburg ist stabil, auch wenn Corona natürlich auch uns zu schaffen macht. Aber wenn es den FCA erwischen sollte, dann gibt es den Fußball in Deutschland in dieser Form nicht mehr, weil es andere Vereine viel früher trifft.

FC Augsburg: Verstärkung der Mannschaft ist wichtig

Ist es aber nicht paradox, wenn man die eigenen Spieler um Gehaltsverzicht bittet, auf der anderen Seite aber in dieser Phase auf dem Transfermarkt sehr aktiv ist?

Reuter: Das ist kein Widerspruch. Wenn so eine unvorhersehbare Krise eintritt, dann muss jeder seinen Teil dazu beitragen, dass der FCA die Situation möglichst gut übersteht. Es ist auf der anderen Seite aber trotzdem wichtig, die Mannschaft punktuell zu verstärken. Es wäre fatal, das Bestreben, sich zu verbessern, einzustellen. Wir konnten in der Zeit agieren, weil wir zuvor sehr seriös gewirtschaftet haben.

Wie haben die Spieler auf den Wunsch auf Gehaltsverzicht reagiert?

Reuter: Der Großteil der Spieler hat klar signalisiert, sie wollen ihren Teil dazu beitragen. Dass es nicht gelungen ist, im Gespräch mit dem Mannschaftsrat eine einheitliche Lösung zu finden, hat uns schon etwas überrascht. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir in den ganzen Einzelgesprächen ein gutes Gefühl für jeden einzelnen Spieler bekommen haben.

Die Torhüter werden beim Spiel gegen Union Berlin besonders im Fokus stehen. So ein Torhütertausch – Sie haben Rafal Gikiewicz von Union geholt, die Berliner haben danach Andreas Luthe verpflichtet – ist doch ungewöhnlich. Das wird ein Duell der Torhüter.

Reuter: Das wird in erster Linie ein Duell zweier Vereine, die sich beweisen wollen.

Aber wenn Rafal Gikiewicz patzt, wird das schon auf Sie zurückfallen.

Reuter: An Patzer denke ich im Vorfeld nicht. Ich kenne niemanden, der erfolgreich ist, wenn er nicht mutig und zuversichtlich an die Sache rangeht. Wir sind überzeugt, dass wir mit Rafal Gikiewicz einen richtig guten Torhüter verpflichtet haben. Wir freuen uns als Mannschaft auf die erste herausfordernde Aufgabe in dieser Saison und die ist eben bei Union Berlin.

Wir haben FCA-Stürmer Florian Niederlechner getroffen – und mit ihm über die kommende Bundesliga-Saison gesprochen. Hier können Sie sich die Podcast-Folge anhören:

