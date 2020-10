vor 49 Min.

FCA-Heimspiel gegen Mainz muss ohne Zuschauer stattfinden

Auch am Samstag gegen Mainz 05 spielt der FC Augsburg vor leeren Tribünen.

Nach der 1:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen gibt es die nächste schlechte Nachricht für FCA-Fans: Am Samstag sind wieder keine Zuschauer zugelassen. Was nun mit den Tickets passiert.

Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen wird auch das Heimspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 vor leeren Rängen ausgetragen. Das hat der Klub in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Das Spiel findet am Samstag, 31. Oktober, um 15.30 Uhr in der WWK-Arena statt.

Ursprünglich war die Begegnung gegen die Rheinland-Pfälzer mit 6000 Tickets bereits ausverkauft gewesen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Augsburg haben die Behörden dem FCA aber mitgeteilt, dass das Heimspiel gegen Mainz wie bereits die Partie gegen RB Leipzig vor zwei Wochen ohne Zuschauer stattfinden muss.

Keine Zuschauer bei FC Augsburg - Mainz 05

Alle Dauerkarteninhaber, die im Vorverkauf ein Ticket für die Begegnung erworben haben, werden zusätzlich gesondert per Mail über den Zuschauerausschluss informiert. Das gebuchte Ticket entfällt ersatzlos. Die Ticketkosten habe der FC Augsburg nach eigenen Angaben aber bisher ohnehin noch nicht abgebucht. (AZ)

