vor 17 Min.

FCA-Kapitän Daniel Baier gesteht Fehler ein

Exklusiv Der 35-Jährige zeigt sich im Podcast unserer Redaktion selbstkritisch: „Ich habe genauso Fehler gemacht“. Künftig will er Missstände deutlicher ansprechen.

Von Florian Eisele

FCA-Kapitän Daniel Baier will seine Position als Führungsspieler in der neuen Saison besser ausfüllen als zuletzt. Dass der FC Augsburg in der vergangenen Saison immer wieder mit Disziplinlosigkeiten Schlagzeilen machte, sei auch seine Schuld gewesen, merkte der 35-Jährige selbstkritisch an.

Unter anderem hatte Caiuby seinen Urlaub zweimal eigenhändig verlängert, während Martin Hinteregger öffentlich Kritik an Ex-Trainer Manuel Baum geübt hatte. Es waren die größten, aber nicht die einzigen Verfehlungen, wie Baier im Podcast "Augsburg, meine Stadt" der Augsburger Allgemeine sagte: "Es gab viele Beispiele, wo wir daneben lagen. Das waren teilweise Kleinigkeiten, aber es summiert sich eben."

Baier betrachtet es als seine Verantwortung als Führungsspieler, den Spieler anzusprechen. "Da habe ich genauso Fehler gemacht wie derjenige, der sich falsch verhalten hat – weil ich nicht groß darauf eingegangen bin und nicht dagegen gesteuert habe. Heute weiß ich: Ich hätte schon bei Kleinigkeiten etwas sagen sollen." In der neuen Spielzeit soll das besser klappen: "In der Vorbereitung haben wir das schon deutlich besser gemacht als zuletzt."

Baier ist froh, dass der Wechselpoker um Hinteregger vorbei ist

Baier, der in seine zwölfte Saison als FCA-Spieler geht, sprach im Podcast auch über das Wechseltheater um Martin Hinteregger. Dass der Österreicher nach monatelangem Ringen zu seinem Wunschverein Eintracht Frankfurt wechselte, sei für "alle Beteiligten die beste Lösung". Während des Trainingslagers war ein Video aufgetaucht, das den wechselwilligen Österreicher sichtlich betrunken zeigt. Eine Saison mit ähnlich viel Theater wie in der vergangenen Saison will Baier vermeiden: "Wir hatten letztes Jahr sehr viel Unruhe drin, das hat uns sehr viel Kraft gekostet."

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, iTunes – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E–Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das neue Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcast: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen