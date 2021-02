vor 17 Min.

FCA-Kapitän Gouweleeuw: "Ich wollte den Transfer unbedingt"

Plus Für den AZ Alkmaar waren die Niederlagen gegen den FC Augsburg in der Europa League 15/16 eine Riesenenttäuschung, für Jeffrey Gouweleeuw der Start seiner Bundesliga-Karriere.

Von Robert Götz

Sie feierten vor kurzem ihr fünfjähriges Jubiläum als Spieler beim FC Augsburg. Sie kamen Anfang Januar 2016 vom AZ Alkmaar zum FCA.

Jeffrey Gouweleeuw: Ja. Das stimmt. Wie die Zeit vergeht.

Hätten Sie je gedacht, dass Sie einmal einen Vertrag bis 2024 in Augsburg unterschreiben werden?

Gouweleeuw: Ehrlich gesagt, am Anfang nicht. In diesen Zeiten ist es schon etwas Besonderes, dass man so lange bei einem Verein spielt. Es gibt viele Wechsel. Daher freut es mich, dass ich jetzt schon fünf Jahre hier bin.

Jeffrey Gouweleeuw spielt seit fünf Jahren beim FCA. Bild: Ulrich Wagner

Raul Bobadilla erzielt für den FCA drei Tore gegen Jeffrey Gouweleeuw

Ihr erstes Spiel in Augsburg werden Sie aber nicht so gut in Erinnerung haben. Sie traten als Spieler von AZ Alkmaar in der Europa-League-Gruppenphase gegen den FCA an. Das Hinspiel Ende Oktober hatten Sie 0:1 verloren und in Augsburg gewann der FCA zwei Wochen später 4:1, auch dank drei Tore von Raul Bobadilla.

Gouweleeuw: Stimmt, das war nicht so positiv für AZ. Ich muss aber sagen, dass wir zu Hause viel besser waren als der FCA. Wir hätten gewinnen müssen. Piotr Trochowski hat damals einen Freistoß direkt verwandelt und Marwin Hitz hat einfach überragend gehalten. Hier in Augsburg war der FCA dann klar überlegen.

Piotr Trochowski (Dritter von links) wird von seinen FCA-Teamkollegen in Alkmaar gefeiert Bild: Robin van Lonkhuijsen

Das hatten Sie sich mit Alkmaar sicherlich anders vorgestellt.

Gouweleeuw: Unser Ziel war es, die Gruppenphase zu überstehen, auch wenn mit Bilbao und Belgrad noch zwei weitere gute Mannschaften dabei waren. Aber mit AZ spielte man oft international. Wir hatten daher ein bisschen mehr Erfahrung in der Europa League, obwohl wir eine sehr junge Mannschaft waren. Wir wollten weiterkommen, haben es aber nicht geschafft, vor allem weil wir beide Spiele gegen den FCA verloren.

Zwei Monate später unterschrieben Sie dann beim FCA.

Gouweleeuw: Eigentlich wollte ich schon vor der Saison wechseln, unter anderem war auch ein Bundesligist interessiert. Mein Pech war aber, dass schon viele Spieler AZ verlassen hatten. Die Vereinsverantwortlichen haben meinen Wechsel nicht mehr erlaubt. Ich wurde Kapitän des neuen Teams. Nachdem am 3. Januar mein erstes Kind zur Welt kam, bin ich mit Alkmaar ins Wintertrainingslager nach Spanien, nach Marbella, geflogen und es war eigentlich klar, dass ich bis Saisonende bleibe.

Dann kam der FCA. Stefan Reuter hat erzählt, Sie wären dem FCA bei den beiden Spielen einfach aufgefallen.

Gouweleeuw: Ich war noch keine zwei Tage im Trainingslager, als ich vom Interesse von Augsburg erfahren habe. Mir war klar, ich wollte diesen Transfer, denn es war schon immer ein Ziel von mir in der Bundesliga zu spielen.

Jeffrey Gouweleeuw sieht seinen Sohn zwei Wochen nicht

War das eine spontane Entscheidung, oder gab es schon zuvor Kontakt?

Gouweleeuw: Es war für mich eine spontane Entscheidung. Ich bin dann vom AZ-Trainingslager in Marbella nach Deutschland geflogen, habe die medizinischen Untersuchungen absolviert, den Vertrag unterschrieben und bin dann mit dem FCA direkt ins Trainingslager geflogen – das fand auch in Marbella statt. Für mich war das nicht so einfach, denn ich habe meinen Sohn dann erst wieder nach zwei Wochen gesehen.

FCA-Manager Stefan Reuter, Chef-Scout Stephan Schwarz und FCA-Chef Klaus Hofmann (von links) während eines Trainingslagers in Marbella Bild: Klaus Rainer Krieger

Mit welchen Argumenten hat Sie der FCA überzeugt?

Gouweleeuw: Ich hatte damals sehr gute Gespräche mit Stephan Schwarz (Anm., d. Red, damals der Chefscout) und Stefan Reuter. Außerdem war die Bundesliga immer mein Traum. Auch mein Berater hat mir den Wechsel zum FCA empfohlen, weil ich mich hier gut weiterentwickeln kann. Ich war froh, dass Alkmaar mir die Erlaubnis zum Wechsel gab.

Lag es auch daran, dass AZ Alkmaar aus der Europa League ausgeschieden war?

Gouweleeuw: Ich glaube, dass das schon ein Grund war. Außerdem hatte Alkmaar ein paar Tage zuvor mit Ron Vlaar einen Ersatz für mich verpflichtet.

Und die Ablöse lag auch bei drei Millionen Euro?

Gouweleeuw: Eine Ablöse war für AZ nicht der zentrale Punkt. Alkmaar hatte schon immer lohnende Transfers getätigt und musste nicht auf jeden Euro schauen.

Gouweleeuw sah Spiel gegen den FC Liverpool am Fernseher

Bei dem Duell gegen Liverpool in der Zwischenrunde waren Sie gesperrt, weil Sie ja schon mit Alkmaar international gespielt hatten.

Gouweleeuw: Das war nicht einfach für mich. Ich hätte gerne gespielt. Die Stimmung beim 0:0 im Heimspiel war überragend. Das Auswärtsspiel habe ich dann am Fernseher verfolgt. Ich kann mich noch gut an den Freistoß von Stafylidis erinnern, der knapp vorbei ging. Es wäre das 1:1 und das Weiterkommen gewesen. Wir haben damals die große Sensation haarscharf verpasst.

Markus Weinzierl nach der 0:1-Niederlage an der Anfield Road Bild: Peter Powell, dpa

Fünf Jahre Bundesliga – wie lautet ihr persönliches Zwischenfazit?

Gouweleeuw: Ich habe nicht lange gebraucht, um mich einzugewöhnen. Ich glaube, ich saß unter Markus Weinzierl nur die ersten drei Spiele auf der Bank. Danach habe ich fast immer gespielt, wenn ich fit war. Das ich nach viereinhalb Jahre Kapitän geworden bin, sagt viel darüber aus, wie es gelaufen ist.

Jeffrey Gouweleeuw ist der Kapitän des FC Augsburg. Bild: Marius Becker, dpa

Was haben Sie sich für diese Saison noch vorgenommen?

Gouweleeuw: Unser Ziel ist es wie immer, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu erreichen und nicht wieder bis zum letzten Spieltag zu zittern. Und ich bin überzeugt, dass wir die Qualität dazu in der Mannschaft haben.

