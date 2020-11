vor 31 Min.

FCA-Keeper Gikiewicz bleibt nach Spieltagen bis drei Uhr nachts wach

"Vor drei Uhr oder halb vier gehe ich nach einem Spiel meist nicht ins Bett", erzählt der Torhüter des FC Augsburg im Interview.

Der FC-Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz findet nach Spieltagen trotz körperlicher Anstrengung nur schlecht seinen Schlaf. „Vor drei Uhr oder halb vier gehe ich nach einem Spiel meist nicht ins Bett“, sagte der 33-Jährige unserer Redaktion. „Mein Ritual ist nach dem Spiel immer ähnlich: meine Frau geht mit den Kindern schlafen und ich schaue mir das ganze Spiel noch einmal in Ruhe an“, erklärte der FCA-Keeper. „Danach spiele ich manchmal noch ein paar Partien Fifa 21. Ich spiele in Divison 3, bin also gar nicht so schlecht.“ Erst dann komme er runter. „Danach sind die Emotionen vom Bundesliga-Spiel raus und ich kann einschlafen“, erzählte der Bundesliga-Profi.

