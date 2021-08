Mit dieser Elf will der FC Augsburg den ersten Sieg gegen Leverkusen holen

Gegen Leverkusen konnte der FCA noch nie gewinnen, in 21 Spielen. Welchen elf Spieler Trainer Markus Weinzierl zutraut, diese schwarze Serie zu beenden.

Für den FC Augsburg ist es der 21. Versuch. Bislang gelang den Augsburgern noch kein Sieg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Damit ist Leverkusen der Angstgegner der Mannschaft von Markus Weinzierl. Die Partie gegen die Werkself ist die dritte für den FCA in dieser Saison, ein Punkt ist bislang herausgesprungen durch das 0:0 in Frankfurt. Einen Treffer allerdings haben die Augsburger in dieser Saison noch nicht erzielt. Das soll sich an diesem Samstag ändern.

Arne Maier fehlt im Kader des FC Augsburg

Trainer Markus Weinzierl vertraut dabei auf eine Elf, die so zu erwarten war. Allerdings fehlte im Kader Arne Maier, der am Freitag das Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme abbrechen musste. Alfred Finnbogason kehrte in den Kader zurück, Sergio Cordova fehlte noch. Für Maier rückte Eigengewächs Tim Civeja in den FCA-Kader.

Ein Wechsel in der Startelf des FCA: Framberger sitzt auf der Bank

Im Vergleich zur Startelf von vor einer Woche in Frankfurt sitzt Raphael Framberger diesmal nur auf der Bank. Für Framberger rückt Daniel Caligiuri in die erste Elf, was eine offensivere Ausrichtung verspricht. Die Innenverteidigung bilden Reece Oxford und Felix Uduokhai. Für den verletzten Jan Moravek beginnt Carlos Gruezo. Im Sturm ist Florian Niederlechner von Anfang an dabei, er war nach dem Zusammenprall mit Martin Hinteregger in Frankfurt bereits am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

FCA: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch, Caligiuri, Gruezo, Vargas, Hahn - Niederlechner

