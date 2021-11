Warum Finnbogason ein entscheidender Faktor beim Sieg gegen Stuttgart war

Auf das Debakel gegen Mainz folgt der Befreiungsschlag gegen Stuttgart. Reichlich Redebedarf für die Mitglieder des FCA-Podcasts "Viererkette".

Na also, geht doch. Gegen den VfB Stuttgart zeigte der FC Augsburg nach Wochen tristen Fußballs eine ansprechende Leistung. Nicht nur die vier eigenen Treffer liefern Gesprächsstoff für die neue Ausgabe des FCA-Podcasts "Viererkette". Die Sportredakteure Florian Eisele und Johannes Graf sprechen darüber, was das 4:1 gegen den VfB Stuttgart bewirken kann und wie es zustande kam. Ein ganz wichtiger Faktor: Alfred Finnbogason.

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison stand der Isländer in der Startformation eines Ligaspiels. Im Februar 2020 hatte der 32-Jährige seinen bislang letzten Treffer für den FC Augburg erzielt. Entsprechend groß war die Freude bei Finnbogason. Für Graf war der Stürmer ein entscheidender Faktor: "Er war der Fixpunkt in der Offensive, der dem FCA in den vergangenen Wochen gefehlt hat."

Finnbogason war nach der Partie glücklich, aber auch erschöpft. "Ich lege mich jetzt zwei Tage in die Badewanne", sagte der Spieler. Dem FCA ist zu wünschen, dass er die Wanne vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) wieder verlassen hat. Und dass er nach seinen vielen, langwierigen Verletzungen endlich einmal mehrere Wochen und Monate am Stück mitwirken kann.

Warum jetzt nicht alles gut ist - reinhören in den FCA-Podcast "Viererkette"

Neben Finnbogason waren vor allem die Innenverteidiger Reece Oxford und Jeffrey Gouweleeuw gegen Stuttgart entscheidend. Allerdings durchlebte Gouweleeuw ein schwieriges Spiel. Graf berichtet von einer Szene, die sich kurz vor der Pause an der Seitenlinie zutrug. "Gouweleeuw wurde von Schiedsrichter Ittrich angezählt. In der Pause hat man sich beim FCA beratschlagt, ist das Risiko aber eingegangen." Der Gelb verwarnte Gouweleeuw blieb auf dem Platz - und traf zum 2:1.

Wie Florian Eisele und Johannes Graf jetzt die Lage beim FC Augsburg einschätzen, warum nicht alles gut war und welcher Song der Woche das Stuttgart-Spiel begleitet – das ist in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette" zu hören. (joga)

