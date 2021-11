Warum braucht es immer einen Rückschlag für den FCA?

Erneut kassiert der FC Augsburg ein Tor in der Startphase. Ein Aufbäumen des FCA kann nicht über ein großes Problem hinwegtäuschen, findet die Viererkette.

War die 0:1-Niederlage des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg nun ein gutes oder ein schlechtes Spiel aus Augsburger Sicht? Fakt ist: Nach einer schwachen ersten Hälfte und einem frühen Rückstand schaltete die Mannschaft von Markus Weinzierl einen Gang hoch, wäre beinahe auch zum Ausgleich gekommen.

Fakt ist aber auch: Erneut kassierte der FCA ein Gegentor in der ersten Viertelstunde des Spiels - es war das achte in der laufenden Saison. Kein anderes Bundesliga-Team hat imehr Gegentreffer in dieser frühen Phase des Spiels kassiert. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen Robert Götz und Florian Eisele über die Gründe für die Startschwäche des FCA.

Oder, anders gefragt: Ist es überhaupt nur eine Startschwäche? Denn auch eine Sache fällt beim FC Augsburg auf: Gute und schlechte Leistungen wechseln sich ab. Eine starke Performance gibt es meistens erst dann, wenn es zuvor einen Rückschlag in Form eines Gegentores oder, tabellarisch noch schlimmer, in Form einer heftigen Niederlage gab. Das ist auch bei Spielern, Trainerstab und den Verantwortlichen bekannt. FCA-Trainer Markus Weinzierl bemängelte das etwa nach dem 1:4-Debakel in Mainz, indem er sagte: "Wenn die Mannschaft mal gewonnen hat, geht sie mit 90 Prozent ins nächste Spiel."

FCA-Manager Reuter: "Wir machen uns schon ein wenig Sorgen"

Wie zur Bestätigung von Weinzierls Worten ließ seine Mannschaft auf das 1:4 in Mainz einen furiosen 4:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart folgen - und ging erkennbar mit maximal 90 Prozent in das Spiel gegen Wolfsburg. Stefan Reuter sagte nach dem Spiel in Wolfsburg frustriert: "Wir machen uns schon ein wenig Sorgen, weil wir es nicht schaffen, über 90 Minuten ein gleiches Gesicht zu zeigen. Daran gilt es zu arbeiten."

Welches neu gefundene Pärchen im FCA-Spiel nun Grund zur Hoffnung gibt, warum einer der unauffälligeren FCA-Akteure unser Mann des Tages ist und was die FCA-Performance mit "Good Morning, Herr Horst" der schwedischen Band Mando Diao zu tun hat - all das gibt es in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.