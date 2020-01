vor 49 Min.

FCA-Profi Iago für brasilianische U23-Nationalelf nominiert

Linksverteidiger Iago spielt künftig für Brasiliens U23. Mit der Selecao wird er ab Mitte Januar das Qualifikationsturnier für Olympia bestreiten.

FCA-Profi Iago schlüpft ab Mitte Januar in das gelb-grüne Trikot der Selecao. Der 22-jährige Linksverteidiger wurde für die brasiliianische U23-Mannschaft nominiert und wird ab Mitte Januar an der Qualifikation für Olympia in Kolumbien teilnehmen.

"Iago hat sich diese Nominierung vor allem durch seine starken Leistungen vor der Winterpause verdient", wird FCA-Manager Stefan Reuter in einer Stellungnahme des Vereins zitiert. "Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns, wenn er mit einer erfolgreichen Olympia-Qualifikation nach Augsburg zurückkehrt."

Iago wird durch die Nominierung die ersten Spiele nach der Winterpause verpassen. FCA-Trainer Martin Schmidt reagierte gelassen. "Wir sind auf der Position sehr gut aufgestellt."

Das Südamerikanische Qualifikationsturnier läuft von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 9. Februar. Dort werden zwei Startplätze für Olympia ausgespielt. (AZ)

