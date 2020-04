28.04.2020

FCA-Spendenaktion: Bereits 50.000 Euro gesammelt

Die Fans des FC Augsburg helfen in der Corona-Krise Unternehmen aus der Region. Die Aktionen des Bundesligisten gehen aber weiter. Jetzt gibt es auch Masken mit FCA-Logo

Von Robert Götz

Die Fans des FC Augsburg halten auch in der Corona-Krise zu ihrem Verein. Zwar ist es nicht absehbar, wann sie ihren Verein wieder live im Stadion sehen können, doch unterstützen sie die Hilfsinitiative des Bundesligisten #augsburghältzusammen2020 auf unterschiedliche Weise.

So haben sie über die digitale Spendenplattform (www.augsburghältzusammen2020.de) bereits über 50000 Euro an lokale Unternehmen gespendet. Tendenz steigend. Mittlerweile haben sich rund 60 Augsburger Restaurants, Kneipen und Einzelhändler dort registriert.

Der FC Augsburg verkauft auch einen Nasen- und Mundschutz

Das ist aber nur ein Hilfsprojekt. So unterstützt der FCA unter anderem weiter die Augsburger Tafel, die Essen an Bedürftige verteilt. Um diese Projekte weiter finanzieren zu können, haben nicht nur die Spieler auf ein Teil ihres Gehaltes verzichtet, sondern verkauft der Bundesligist jetzt zum Beispiel auch einen Nasen- und Mundschutz im FCA-Design für 7,95 Euro. Der Erlös kommt den Hilfs-Aktionen zugute.

Die Maske gibt es in den Farben schwarz oder weiß, wählbar jeweils mit FCA-Logo oder dem Aktions-Logo von #augsburghältzusammen2020. Die sogenannten Community-Masken, die nicht medizinisch zertifiziert sind, gibt es bisher im FCA-Onlineshop, sollen aber in Kürze auch im FCA-Store in der Bahnhofstraße erhältlich sein.

Die FCA-Fans helfen aber auch mit eigenen Aktionen. So bietet die aktive Fanszene um den Verein „Ulrich-Biesinger-Tribüne“ weiterhin einen Corona-Hilfsdienst (0170- 4961167) an, hilft der Verein Augsburger Unternehmen mit bis zu zehn Angestellten bei der Auslieferung von Produkten (Kontakt unter wiesmeier@fcaugsburg.de). Vor kurzem überraschten die aktiven FCA-Fans Einrichtungen wie Kinder- oder Flüchtlingsheime sowie Waisenhäuser mit Geschenken. Bei der Verteilung halfen auch FCA-Profis, eben nach dem Motto #augsburghältzusammen2020.

