FCA-Talk: Herrlichs Zeit ist nach dieser Grusel-Vorstellung abgelaufen

Einige Dinge wurden gut analysiert; ein Blick in die Verantwortlichkeiten hinein und auf die Verantwortlichen über den Trainer hinaus, wäre aktuell durchaus angebracht.

Wer hat diesen - jetzt scheinbar in Teilen demotivierten und in Grüppchen zerfallenden - Kader zusammengestellt?

Wer hat diesen ausstrahlungsschwachen Trainer engagiert und ihm bisher nibelungentreu zur Seite gestanden?

Wer prägt denn den Führungsstil - der ja bis auf das Grün letztendlich reicht - für den gesamten Sportbereich?

Neben der m.E. notwendigen kurzfristigen Änderung auf der Trainerposition ist ein personeller Wechsel auf der Sport-Geschäftsführer-Position notwendig. Nur so ist eine Rundumerneuerung, die die Werte des FCA auf und neben dem Platz widerspiegelt, möglich.

