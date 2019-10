14:07 Uhr

FCA-Talk im Video: Warum Koubek immer noch nicht überzeugt

Beim 2:2 gegen München rettet Tomas Koubek dem FCA mit seinen Paraden einen Punkt. AZ-Reporter Robert Götz ist aber nach wie vor nicht von dem Keeper überzeugt.

Es war ein gefühlter Sieg: Mit einem Ausgleichstor in letzter Sekunde hat der FC Augsburg am Samstag einen Punkt gegen den vermeintlich übermächtigen FC Bayern geholt. Einer, der beim 2:2 herausragte, war Torwart Tomas Koubek. Nach einem schwachen und erneut fahrigen Auftritt in der ersten Halbzeit steigerte sich der zuletzt hart kritisierte Tscheche im Laufe der zweiten Halbzeit enorm.

Beim Stand von 1:2 verhinderte er mehrfach das dritte Gegentor des FC Augsburg und hatte deswegen einen großen Anteil am Punktgewinn - endlich. Im FCA-Talk unserer Redaktion mit Sportredakteur Florian Eisele erklärt unser FCA-Reporter Robert Götz aber, warum ihn der Tscheche immer noch nicht überzeugt hat: "In der ersten Hälfte hat er viele Bälle fallen lassen, wirkte unsouverän."

Dass er sich im zweiten Durchgang deutlich steigerte, sei gut - reiche in der Summe aber nicht, so Götz. Der FC Augsburg brauche im Tor eine konstante, zuverlässige Nummer eins - das ist Koubek (noch) nicht. Das Fazit: "Ich bin immer noch nicht überzeugt von ihm."

Finnbogason oder Niederlechner? Der FCA kann auch mit zwei Stürmern spielen

Einer, über dessen sportliche Qualitäten es keine Zweifel gibt, ist Alfred Finnbogason. Der Isländer saß gegen den FC Bayern lange Zeit auf der Bank, kam nur in den letzten 22 Minuten zum Einsatz. Das ist zu wenig angesichts der Ansprüche, die der Nationalspieler hat. Aus seiner Unzufriedenheit machte der 30-Jährige nach Schlusspfiff auch keinen Hehl und sagte: "Die Jokerrolle ist neu für mich beim FC Augsburg. Ich war immer Stammspieler."

Dass Finnbogason mit seiner Rolle als Bankdrücker unzufrieden ist und diesen Unmut äußert - Götz glaubt nicht, dass das ein Problem sein könnte. Langfristig werde der Isländer wieder von Beginn an spielen, weil seine Qualität einfach enorm sei. Dass Florian Niederlechner, der bislang mit Abstand beste FCA-Torschütze deswegen auf der Bank sitzt, glaubt Götz hingegen nicht: "Finnbogason und Niederlechner - das ist für mich das Modell der Zukunft." (eisl)

