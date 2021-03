03:00 Uhr

FCA-Torwart Gikiewicz gibt EM-Traum nicht auf: "Habe noch immer den Traum"

Rafal Gikiewicz ist seit Wochen in bestechender Form - nun möchte der FCA-Keeper es zu EM in den polnischen Kader schaffen.

Exklusiv Der Torwart des FC Augsburg überzeugt mit starken Leistungen in der Bundesliga, wartet aber immer noch auf eine Nominierung für die Nationalelf.

Rafal Gikiewicz, Torwart des FC Augsburg, will weiter darum kämpfen, bei der Europameisterschaft im Kader der polnischen Nationalmannschaft zu stehen. Der 33-Jährige sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe): "Ich habe noch immer den Traum. Niemand kann mir sagen, dass das Thema Nationalmannschaft vorbei ist. Ich habe das noch immer in meinem Kopf."

In der Bundesliga gehört Gikiewicz zu den besten Schlussmännern, rettete dem FC Augsburg zuletzt mit mehreren Paraden den Sieg gegen Mönchengladbach. Der neue polnische Nationaltrainer Paulo Sousa hatte den Keeper dennoch nicht für die anstehenden Länderspiele nominiert und stattdessen auf Wojciech Szczesny ( Juventus), Lukasz Fabianski (West Ham) und Lukasz Skorupski (Bologna) gesetzt.

2019 stand FCA-Keeper Gikiewicz bereits im polnischen Kader

Gikiewicz, der 2019 bei zwei Spielen im polnischen Kader stand, weiß um die Konkurrenz: "Für mich ist die Nominierung ein Traum. Ich weiß natürlich auch, bei welchen Klubs Szczesny und Fabianski sind. Ich spiele aber auch in einem Bundesligaverein und Augsburg ist nicht so klein. Ich will einfach bei den besten Spielern aus Polen dabei sein." Sein Alter sieht er nicht als Nachteil: "Es ist kein Argument, dass ich schon 33 Jahre bin. Wichtig ist, was man Woche für Woche auf dem Platz zeigt."

Ob Robert Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft nach England reisen kann ist noch offen. Bild: Sven Hoppe/dpa

Den Torrekord von Robert Lewandowski will Gikiewicz verhindern

Dass mit Robert Lewandowski ein anderer Pole gerade dabei ist, Bundesligageschichte zu schreiben, freut seinen Landsmann Gikiewicz. Der Stürmer des FC Bayern hat beste Chancen, den historischen Torrekord von Gerd Müller mit 40 Treffern aus den 70er Jahren zu knacken. Gikiewicz, der am letzten Spieltag mit dem FC Augsburg gegen den FC Bayern spielt, sagt dazu: "Ich wünsche ihm, dass er diesen Rekord vor dem letzten Spiel schafft. Sonst wird es gegen uns schwierig für ihn. Er ist der derzeit beste Stürmer der Welt, er trifft jedes Wochenende. Mich würde es freuen, wenn ein polnischer Spieler diesen Rekord schafft."

Mit dem FC Augsburg will Gikiewicz nicht immer nur gegen den Abstieg spielen

Sportlich setzt sich Gikiewicz, der vor der Saison von Union Berlin zum FC Augsburg gewechselt war, hohe Ziele: "In dieser Saison müssen wir in der Liga bleiben. Nächste Saison will ich aber ambitionierter sein und eher nach oben schauen. Ich habe keine Lust, jede Saison bis zum Schluss im Abstiegskampf zu stecken. Wir haben genug Qualität, einen guten Trainer und einen guten Sportdirektor. Der FCA ist ein stabiler Verein."

Dass die Mannschaft des FCA beim Sieg gegen Mönchengladbach unabhängig von Trainer Heiko Herrlich den Matchplan in der Halbzeit besprochen habe, weißt Gikiewicz hingegen zurück: "Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland und bei jedem Verein ist es so, dass die Spieler in der Pause erst einmal alleine in der Kabine sind. Die Trainer analysieren schnell die erste Halbzeit, bevor sie zur Mannschaft kommen. So war es auch am Freitag. Heiko Herrlich kam nach ein paar Minuten rein und hat uns gezeigt, was gut und schlecht war und was wir besser machen wollen. Da waren wir Spieler unter uns, das ist nichts Neues oder ungewöhnlich."

Lesen Sie hier das komplette Interview: FCA-Torwart Gikiewicz: „Ohne Trainer gewinnen wir kein Spiel“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen