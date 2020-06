vor 18 Min.

FCA-Trainer Heiko Herrlich: "Ich habe keinen Ärger mehr"

Vor der richtungsweisenden Partie in Mainz am Sonntag spricht FCA-Trainer Heiko Herrlich über seine Schiedsrichter-Kritik und die Personalie Daniel Baier.

Von Dominik Stenzel

Nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende war das Hauptthema nicht etwa der späte Punktgewinn des FC Augsburg, sondern die harsche Kritik von Heiko Herrlich am Video-Schiedsrichter. Und auch über die Situation von Kapitän Daniel Baier, der als Stammkraft unter dem neuen Trainer nicht mehr unumstritten scheint, wurde diskutiert.

Nun gilt es allerdings, nach vorne zu schauen - denn mit der Auswärtspartie in Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr) steht für die Augsburger das nächste ganz wichtige Spiel im Abstiegskampf auf dem Programm. Derzeit beträgt der Vorsprung des FCA auf den Relegationsplatz vier Punkte. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, bei einer Niederlage würden die momentan auf Rang 15 stehenden Mainzer an Augsburg vorbeiziehen. Das sagte FCA-Trainer Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel...

...über seine Schiedsrichter-Kritik:

"Wir sind seit Anfang der Woche mit voller Konzentration auf das Spiel gegen Mainz 05. Wir wissen, dass wir gegen Köln ein gutes Spiel gemacht haben. Ich habe da keinen Ärger mehr. Entscheidend war, dass der DFB den Fehler eingeräumt hat. Man kann das jetzt nicht mehr ändern. Wichtig ist, dass das so nicht mehr passiert in Zukunft."

...über die Art und Weise seiner Kritik:

"Der Herr Winkmann kann meine Emotion nach so einer Fehlentscheidung sicher einordnen. Wir schauen jetzt nach vorne und konzentrieren uns auf das Mainz-Spiel."

...über die Bedeutung des Mainz-Spiels:

"Wir wollen hinfahren und natürlich was mitnehmen - am besten drei Punkte. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir können mit Selbstbewusstsein in das Spiel gehen. Gegen Köln war die Leistung gut, aber wir haben die Chancen nicht genutzt. Wir wollen so auch gegen Mainz auftreten."

...über die Herangehensweise:

"Mainz spielt extrem aggressiv und extrem die Zweikämpfe sucht. Das müssen wir annehmen, aber auch unser Spiel durchzubringen. Ich sehe gute Möglichkeiten, dass wir in Mainz bestehen und die Punkte mitnehmen können."

...über Florian Niederlechner:

"Der Flo hat eine super Vorrunde gespielt. Natürlich ist die Rückrunde mit einer kleinen Durststrecke versehen, aber er hat die Torchancen und das ist das wichtigste. Wir haben viel Torschusstraining gemacht und da bombt er immer. Die Trainingsleistungen sind gut. Es ist eine Frage der Zeit bis er wieder trifft."

...über Alfred Finnbogason:

"Natürlich ist das eine Option, über die wir nachdenken. Wir sind auf einem guten Weg und er ist stabil im Training."

...über die Geisterspiele:

"Insgesamt ist es ganz klar, dass auf Sicht Fußball wieder mit Zuschauern gespielt werden muss. Ich habe mich bisher darüber nie beklagt. Aber mit Fans ist ein Heimspiel etwas anderes als ohne. Der Heimvorteil ist dann nicht da. Im Moment können wir weiter dankbar sein, dass die Politik mitgemacht hat und Spiele stattfinden können."

...über Daniel Baier:

"Er hat das erste Spiel gegen Wolfsburg gespielt, gegen Schalke habe ich ihn geschont und in Berlin kam er rein und hat ein gutes Spiel gemacht. Jetzt hat er gefehlt wegen einer Mandelentzündung und ist seit gestern wieder im Training. Daniel Baier war hier an allen wichtigen Erfolgen beteiligt, ist ein wichtiger Spieler und wird das uns in den nächsten Spielen auch noch sein."

...über mögliche Entscheidungen in der Bundesliga am Wochenende:

"Das kann sein. Es kommt ja immer an, wie alle Mannschaften spielen. Mir wäre es nicht unrecht wenn wir gewinnen und die anderen für uns spielen. Wir konzentrieren uns auf unsere Leistung und nicht auf andere."

...über die Möglichkeit, dass Bayern schon am Wochenende Meister wird:

"Das kann sein, das sind nicht unsere Themen. Natürlich wird das alles anders aussehen als sonst. Aber ich glaube, dass sich die Menschen dran halten werden, dass es keine normalen Meisterfeiern geben wird."

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen