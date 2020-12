14:31 Uhr

FCA-Trainer Heiko Herrlich mahnt: "Müssen hellwach sein"

Nach dem Erfolg in Bielefeld steht das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres für den FC Augsburg an. Das sagt Trainer Herrlich vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Von Johannes Graf

Die Statistik des FC Augsburg kann sich sehen lassen: 16 Punkte und Tabellenplatz neun nach zwölf Spieltagen dokumentieren eine bislang sehr ordentliche Hinrunde des Fußball-Bundesligisten. Im letzten Bundesliga-Spiel dieses Jahres empfängt der FCA zuhause Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Auf der Pressekonferenz vor der Partie äußert sich Trainer Heiko Herrlich zum Gegner, zum Kader und zur Entlassung des Schalker Trainers Manuel Baum.

Das sagt Heiko Herrlich zum bisherigen Saisonverlauf

Wir haben in der Analyse gegen Bielefeld festgestellt, dass wir gute Ansätze hatten und gut ins letzte Drittel gekommen sind. Dass wir dann aber falsche Entscheidungen getroffen haben, zu früh gespielt haben und unpräzise waren. Da haben wir es versäumt, klare Chancen herauszuarbeiten. Das gilt es zu verbessern. Insgesamt sehe ich aber bei vielen Mannschaften in der Liga diese Entwicklung. Das soll keine Ausrede sein. Ich glaube, das hängt mit der Gesamtsituation zusammen, mit dem dichten Spielplan und der Belastung. Positiv ist, dass wir stabil gegen den Ball arbeiten. Wichtig ist, dass wir die Balance finden: Weiterhin hinten gut stehen und vorne zu Großchancen kommen.

Das sagt Heiko Herrlich zu Gegner Eintracht Frankfurt

Das ist eine sehr gute Mannschaft, mit unheimlicher Geschwindigkeit und Aggressivität im zentralen Mittelfeld. Die Mannschaft hat viel Qualität, auch im Angriff. Mich wundert es, dass sie bislang noch nicht so viele Punkte in der Liga geholt haben. Oft haben sie eine Führung hergegeben. Wir müssen auf jeden Fall hellwach sein.

Das sagt Heiko Herrlich zum Kader für das Spiel gegen Frankfurt

Mads Pedersen und Iago waren beide am Freitag im Training mit dabei und haben das Training komplett absolvieren können. Das ist eine sehr positive Nachricht. Jetzt hoffe ich, dass bei beiden im Laufe des Tages keine Beschwerden mehr auftreten. Pedersen war länger weg, aber beide sollten uns zur Verfügung stehen. Alfred Finbogason hatte seit seiner Rückkehr gute Momenten in beiden Spielen und hat uns weitergeholfen. In unseren Gedanken spielt immer eine Rolle, dass wir ihn wieder auf 90 Minuten und von Beginn an bringen können. Jan Moravek und Noah Sarenren Bazee trainieren teilintegriert auf dem Platz. André Hahn hat bislang noch keine zwei negativen Tests und trainiert daher zuhause.

Das sagt Heiko Herlich zur Belastung in den Tagen bis Weihnachten

Wir haben jetzt das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen. Wir haben bereits gegen Bielefeld rotiert, auch gegen Frankfurt macht es Sinn, den einen oder anderen frischen Spieler in die Anfangsformation zu packen. Vor allem, weil wir drei Tage später schon wieder spielen (im DFB-Pokal gegen Leipzig, d. Red.). Das wollen wir nicht abschenken und auch in der Partie möglichst frische Spieler einsetzen. Natürlich ist die Belastung sehr intensiv, wir hatten nach Schalke zwei Tage weniger Regeneration, nach Bielefeld einen Tag weniger und werden nach dem Frankfurt-Spiel einen Tag weniger regenerieren können.

Das sagt Heiko Herrlich zur Entlassung von Schalkes Trainer Manuel Baum, den er einst als Co-Trainer zur SpVgg Unterhaching geholt hat

Persönlich tut mir das für den Manuel leid. Er hat andere Erwartungen gehabt und wollte das auf Schalke zum Positiven führen. Jetzt ist es so gekommen. Aber so ist nun mal das Geschäft. Alles Gute für Manuel.

