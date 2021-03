vor 25 Min.

FCA-Trainer Heiko Herrlich setzt gegen Freiburg auf Gladbach-Startelf

Augsburger Jubel, Enttäuschung beim Gegner: Idealerweise soll das auch in Freiburg wieder der Fall sein.

Nachdem direkte Konkurrenten gepunktet haben, steht der FC Augsburg in Freiburg unter Druck. Trainer Herrlich startet wie gegen Borussia Mönchengladbach.

Von Johannes Graf

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause tritt der FC Augsburg auswärts beim SC Freiburg an (18 Uhr). Für etliche Spieler kommt es zum Wiedersehen. Auf Augsburger Seite trugen bereits Daniel Caligiuri, Rafal Gikiewicz und Florian Niederlechner das Trikot des Gegners, auf Freiburger Seite Jonathan Schmid. Drei dieser vier Profis werden vom Anpfiff weg auf dem Rasen stehen.

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich nimmt gegenüber der Formation gegen Borussia Mönchengladbach keine Veränderung vor. Auf der linken Abwehrseite galt Mads Pedersen als Kandidat. Der Däne hat seine Adduktorenprobleme überwunden, sitzt aber nur auf der Bank. Den Part als Linksverteidiger übernimmt erneut Robert Gumny, dessen Stammposition auf der rechten Seite ist.

Trotz starker Leistung gegen Mönchengladbach sitzt Ruben Vargas erneut auf der Ersatzbank. Der Nationalspieler aus der Schweiz erzielte gegen Mönchengladbach die Führung und belebte das Offensivspiel sichtlich. Dennoch hielt Trainer Herrlich an Laszlo Benes fest, der seit seinem Wechsel im Winter stets in der Startelf stand.

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Ulrich Wagner

Trainer Heiko Herrlich über Ruben Vargas: "Hat einen Hänger gehabt"

Herrlich hatte in der Pressekonferenz vor der Partie bereits angedeutet, dass Vargas von Beginn an zum Einsatz kommen könnte. "Ruben hat in dieser Saison schon viele gute Spiele gemacht, aber auch schon einen Hänger gehabt", erklärte Herrlich und fügte hinzu: "Durch das letzte Spiel hat er diese Phase beendet, endlich haben wir auch ein Eckball-Tor geschossen. Er hat für viel Schwung gesorgt, den nehmen wir jetzt mit."

Im Angriff muss sich Florian Niederlechner erneut mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen, da André Hahn den Verzug als Stoßstürmer erhält. Hahn hatte gegen Mönchengladbach sehenswert den 3:1-Endstand erzielt.

Nicht zur Verfügung stehen werden wie schon in den Spielen zuvor Tim Civeja (Probleme am Schambein), Alfred Finnbogason (Aufbautraining nach Wadenverletzung), Iago (Reha nach Sprunggelenk-OP), Fredrik Jensen (Oberschenkelprobleme) und Jan Moravek (muskuläre Probleme).

Nach dem Spiel in Freiburg begibt sich der FC Augsburg in die Länderspielpause. Das nächste Ligaspiel bestreitet er am Samstag, 3. April, zuhause gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).

FCA: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Strobl, Khedira - Caligiuri, Benes, Richter - Hahn

Bank: Koubek, Pedersen, Suchy, Niederlechner, Gregoritsch, Sarenren Bazee, Gruezo, Oxford, Vargas

Lesen Sie dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen