FCA-Trainer Herrlich: "Werden versuchen, sie zu ärgern"

Nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC erwartet den FC Augsburg ein schweres Auswärtsspiel. Wie der Fußball-Bundesligist die Partie in Mönchengladbach angehen will.

Von Johannes Graf

Die Länderspielpause ist vorbei, am Wochenende steht der achte Spieltag in der Fußball-Bundesliga an. Den FC Augsburg erwartet dabei ein schweres Auswärtsspiel, die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Die Gladbacher nehmen in dieser Saison an der Champions League teil und zählen auch in der laufenden Runde zu den besten Mannschaften der Liga. Das sagt Herrlich vor dem Spiel...

...zu Gegner Borussia Mönchengladbach:

Mönchengladbach ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die viel fußballerisch lösen kann und über ein wahnsinniges Potenzial verfügt. Sie spielen in der Champions League, haben Real Madrid am Rande einer Niederlage gehabt und das letzte Spiel gegen Donezk 6:0 gewonnen. Da kommt eine große Mannschaft auf uns zu.

Trotzdem werden wir versuchen, sie zu ärgern und Punkte mitzunehmen. Es geht darum, kompakt zu stehen und gut gegen den Ball zu arbeiten. Es geht aber auch darum, bei eigenem Ballbesitz für Torgefahr sorgen. Dafür brauchen wir Mut, Konzentration und Präzision, damit wir die Bälle nicht so shcnell wieder hergeben. Wenn wir konzentriert sind, werden wir unsere Möglichkeiten bekommen.

...zu einer Partie gegen ein Spitzenteam:

Man versucht gegen jede Mannschaft das Bestmögliche zu geben. Wir haben es auch in dieser Saison schon geschafft, für Überraschungen zu sorgen. In den Spielen, in denen wir verloren haben, war die Leistung nicht schlecht. Natürlich gibt es Mannschaften in der Liga, die über mehr Möglichkeiten verfügen, die entsprechend andere Ambitionen haben. Da gehört Mönchengladbach dazu.

...zum FCA-Kader:

Alle Nationalspieler sind wieder zurückgekommen, teilweise sind sie in sehr guter Verfassung, teilweise müssen wir noch das Abschlusstraining und die letzten Eindrücke abwarten, ob sie einsatzfähig sind.

Iago ist wieder im Training. Wir hätten gerne gehabt, dass Alfred Finnbogason nach dem ersten Spiel wieder zurückkommt. War für ihn bestimmt kein schönes Erlebnis (Island verpasste die EM, d. Red.), aber er wollte noch beim Nationalteam bleiben und sich nicht vom Acker machen. Er hat im zweiten Spiel noch gespielt und kam dann zurück. Das war abgesprochen. Carlos Gruezo kam vorgestern zurück von der Nationalmannschaft und Framberger hat gestern zum ersten Mal komplett mit der Mannschaft trainiert.

Alfred Finnbogason wollte noch beim Nationalteam bleiben. Bild: FC Augsburg

...zur Spielvorbereitung in Corona-Zeiten:

Der Ablauf vor dem Spiel ist ähnlich wie immer. Wir werden gleich trainieren, dann mit dem Bus zum Flughafen fahren und nach Mönchengladbach fliegen. Das ist ein gewohnter Ablauf wie immer. Die Testung war gestern Abend, das ist wieder geändert worden. Man kann wieder zwei Tage vor dem Spiel testen. Die Tests waren alle negativ.

...zur Nationalmannschaft:

Das ist nicht meine Aufgabe, das Auftreten der Nationalmannschaft und das Spiel gegen Spanien zu analysieren. Dazu haben schon viele ihren Senf dazugegeben. Das brauche ich an dieser Stelle nicht. Für mich ist wichtig, dass Felix wieder zurückgekommen ist. Wir hätten uns gefreut, wenn er gespielt hätte. Trotzdem war das ein wichtiger Schritt, einmal dabei zu sein. Ich hoffe, dass er wieder eingeladen wird und seine Chance in der Zukunft bekommen wird.

...zur Arbeit von Gladbachs Trainer Marco Rose:

Er hat in Salzburg sehr gute Arbeit geleistet, deshalb war es keine Überraschung, dass er irgendwann bei einem größeren Verein aufschlägt. Ich habe vor eineinhalb Jahren mir eine komplette Vorbereitungswoche am Tegernsee angeschaut und hatte Gespräche mit ihm. Er ist ein sehr sympathischer Typ. Es war für Mönchengladbach ein riesiger Schritt nach vorne, in die Champions League zu kommen. Sie haben auch jetzt schon wieder gezeigt, warum sie sich qualifiziert haben.

...zum möglichen Bundesligadebüt des 16-jährigen Dortmunders Moukoko:

Ich habe ihn vor zwei Jahren im Halbfinale der deutschen U17-Meisterschaft. Damals war er noch um einiges jünger und hat schon bei den Älteren mitgespielt. Bundesliga ist nochmal etwas ganz anderes. Außerdem ist es eine andere Zeit als bei meinem Debüt 1989. Medientechnisch ist viel mehr Theater drumherum. In Dortmund ist Moukoko gut aufgehoben, Lars Ricken und sein Team werden ihn führen und gut vorbereiten. Und dann sind wir alle mal gespannt, wie der Junge das verkraften und welche Leistung er zeigen wird.

