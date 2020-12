15:15 Uhr

FCA-Trainer Herrlich erwartet gegen Schalke eine Reaktion

Seit 26 Spielen wartet der FC Schalke 04 auf einen Bundesliga-Sieg. Am Sonntag sind die Gelsenkirchener beim FC Augsburg zu Gast. Das erwartet FCA-Trainer Heiko Herrlich.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg ist in einer Abwärtsspirale. Zuletzt gab es aus acht Spielen nur einen Sieg. Und jetzt kommt das noch immer sieglose Schlusslicht FC Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr) in die WWK-Arena. Ein Selbstläufer aber wird diese Partie mit Sicherheit nicht - das ist allen beim FCA bewusst.

Trainer Heiko Herrlich über das Personal:

"Wir haben noch zwei Trainingseinheiten vor uns. Alfred Finnbogason wird heute auf dem Trainingsplatz stehen. Ob es funktioniert, kann ich noch nicht sagen, das werden wir sehen. Sonst bleibt alles beim Alten. Iago wird heute nicht im Training sein. Es ist aber nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen, dass er am Samstag trainiert. Sie können aber davon ausgehen, dass ich ihn auch dann nicht spielen lassen würde von Beginn an, weil er längere Zeit nicht im regelmäßigen Training war. Viele Möglichkeiten haben wir damit in der Defensive nicht mehr, da sind wir eingeschränkt, müssen es eben anders lösen."

über die zuletzt schwache Phase des FCA:

"Wir sind sehr gut gestartet, darüber hat ja jeder schon alles gesagt. Der Trend der letzten acht Spiele ist mit sechs Punkten aber nicht gut. Vor allem wenn man das letzte Spiel sieht, als wir gerade nach der Pause in der Zweikampfführung weniger machen als Hoffenheim. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen wieder dahin kommen, wo wir zu Beginn der Saison waren. Als wir jeden Zweikampf angenommen haben, giftig und leidenschaftlich gearbeitet haben. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie wieder das Gesicht zeigen möchte wie zu Beginn der Saison. Fußball ist immer noch ein Kampfspiel, da müssen wir gerade als FC Augsburg leidenschaftlich auftreten. Das hat uns immer stark gemacht und ausgezeichnet."

über den Gegner:

"Es ist schwierig, das von außen zu erklären. Vor einem Jahr standen sie unter David Wagner auf dem fünften Platz und haben einen guten Fußball gespielt. Sie hatten sicherlich schon Problemchen drumrum, plötzlich kamen auch keine Ergebnisse mehr. Ich sehe den Kader wesentlich stärker als den Tabellenstand. Das Tor gegen Mönchengladbach zeigt, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Das war keine Einzelleistung, sondern gut kombiniert. Sie werden auch hier alles versuchen, die Punkte mitzunehmen. Wir müssen auf uns schauen, dass wir 100 Prozent an unser Pensum rankommen. Wir wollen die drei Punkte da behalten, daher ist mir erst mal egal, was mit Schalke 04 ist."

zu Schalkes Trainer Manuel Baum, mit dem er schon zusammengearbeitet hat:

"Es ist unverständlich, warum es bisher noch nicht so funktioniert hat. Es gab keinen Kontakt zu Manuel. Wir schätzen uns. Es sind aber schon alle Geschichten dazu geschrieben, das ist kalter Kaffee. Gegen Schalke hatte ich durch meine Dortmund-Vergangenheit viele Derbys. Auch als Trainer habe ich gute Erinnerungen. Mit Leverkusen haben wir vor zwei Jahre auf Schalke gewonnen, das war am vorletzten Spieltag vor meiner Entlassung. Auch meinen Einstand mit Augsburg haben wir auf Schalke gewonnen. Was aber früher war, davon kann man sich nichts mehr kaufen. Jetzt müssen wir neu arbeiten und alles tun, um die Punkte zu behalten."

zum an Corona erkrankten André Hahn:

"André geht es soweit gut, er hat keine schlimmen Symptome. Es wird aber noch paar Tage gehen, bis er zwei negative Tests hat."

zum Ex-Schalker Daniel Caligiuri:

"Er hat jahrelang dort seine Leistung gebracht, es wird sicher ein besonderes Spiel für ihn. Er hat aber in dieser Saison schon häufig gezeigt, zu welchen Leistungen er bei uns fähig ist. Der Identifikationsfaktor mit Augsburg ist sehr hoch, das merkt man jede Sekunde. Wir hoffen, dass er an die Leistung anknüpfen kann, die er in den vergangenen Spielen gebracht hat."

zu den Zielen vor der Winterpause:

"Es sind noch drei Spiele und damit neun Punkte zu vergeben. Jetzt versuchen wir erstmal die drei gegen Schalke zu holen. Wenn Sie mich fragen, was mich aus den drei Spielen zufrieden stellt, sage ich neun Punkte. Jetzt haben wir aber erst mal das Spiel Schalke vor uns. Schalke ist vor allem im Umschaltspiel gefährlich und kann überfallartig kontern. Das müssen wir in Griff kriegen, dafür brauchen wir eine gute Restverteidigung und eine totale Wachheit."

zu Weihnachten und der kurzen Winterpause:

"Wir haben die Spieler vorbereitet, dass es nur eine kurze Winterpause geben wird und dass die Beschränkungen nach wie vor gelebt werden müssen. Da weiß jeder Bescheid und verhält sich professionell. Es wird für alle Menschen anders sein. Es ist wichtig, dass wir bei den weiter steigenden Zahlen die Vorgaben der Politik einhalten, damit die Zahlen runtergehen. Wir können kein glückliches Weihnachten feiern, wenn wir wissen, dass wir zwar gesund sind, jeden Tag aber mehr als 500 Menschen an Covid sterben."

zur zuletzt fehlenden Kreativität im Spiel nach vorne:

"Gegen Freiburg hatten wir viel Ballbesitz. Daraus haben wir aber zu wenig gemacht und sind zu selten ins letzte Drittel gekommen. Ich habe immer gesagt, dass wir uns steigern müssen. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir den Kader haben, den wir haben und sind zufrieden damit."

