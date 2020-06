14:32 Uhr

FCA-Trainer Herrlich lobt Köln: "Das ist Champions-League-Niveau"

Vor dem Heimspiel gegen die Kölner zeigt sich FCA-Trainer Heiko Herrlich beeindruckt vom Gegner. Zwei Spieler kehren in den Kader zurück.

Von Florian Eisele

Es war eine Woche, die beim FC Augsburg im Zeichen der Personalplanung stand: Der bislang vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Felix Uduokhai wurde fest verpflichtet , zudem wurde bekannt dass Mittelfeldspieler Tobias Strobl aus Mönchengladbach nach Augsburg kommen wird. Sportlich ist das Heimspiel des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 18 Uhr) aber brisant: Mit einem Sieg könnten die Kölner den Klassenerhalt fast schon perfekt machen, während dem FC Augsburg im Fall einer Pleite ein Abrutschen droht. Das sagte FCA-Trainer Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel...

...zur festen Verpflichtung von Felix Uduokhai:

"Wir freuen uns riesig, dass er uns erhalten bleibt, Er hat gezeigt, welche Qualitäten er hat. Das ist ein gutes Zeichen an die Fans."

...zur Rolle von Jeffrey Gouweleeuw:

"Wir konnten aus diversen Gründen nicht auf ihn zurück geifen. In Berlin hat er uns gefehlt. Ich bin froh, dass er uns wieder zur Verfügung steht. Er hat über Jahre hier Topleistungen gebracht und war hier der Abwehrchef. Er ist jetzt wieder regelmäßig im Training dabei."

...zum Spielplan und der Hoffnung, dass der FCA gegen vermeintlich leichtere Gegner wie in der Hinrunde nun zu mehr Punkten kommt:

"Es bringt nichts, sich auf Statistiken zu verlassen. Die Situation ist ernst. Ich hoffe, sie bleibt nicht bis zum Schluss Ernst. Wir bereiten uns auf Köln vor - der Club hat vor der Pause acht von zehn Spielen gewonnen. Das ist nicht Euro-League-Verfassung, sondern Champions-League-Niveau. Wir wollen das Heimspiel so bestreiten, dass die Punkte bei uns bleiben."

...zu Philipp Max und Alfred Finnbogason:

"Er macht Riesenfortschritte und wird am Mannschaftstraining teilnehmen. Er wird uns am Sonntag zur Verfügung stehen. Genauso ist es bei Alfred Finnbogason. Jetzt ist er gut im Training und ich hoffe, dass das so bleibt."

...zur Formkurve des 1. FC Köln, der seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet:

"Die Corona-Phase war Pionierarbeit für alle Trainer. Natürlich sind die Punkte bei Köln nicht so gekommen, aber jeder kommt jetzt in den Rhythmus ein. Jeder versucht jetzt, den Rhythmus zu bekommen, den er vorher hatte. Köln hat eher eine Ergebnis- als eine Leistungsdelle - sie konnten auch RB Leipzig bespielen. Ich hoffe aber, dass diese Ergebnisdelle bis Montag anhält."

...über zunehmenden Druck:

"Die Situation ist ernst, die Tabelle ist trpgerisch. Wir müssen auf uns schauen und die nötigen Punkte holen. Wir haben vor der Winterpause die Messlatte hochgelegt, diese Leistung wollen wir wiederholen."

...zum Saisonfinale der NBA im Disney Land?

"Was haben die verbrochen, zwei Monate ins Disney Land zu müssen? Es ist klar, dass da keiner Juhu schreit. Aber es ist eine Idee, die man umsetzen kann."

...zu den vielen Wechseln vor dem Spiel bei der Hertha:

"Wir hatten auch in der zweiten Hälfte unsere Chancen. Es gab viele Gründe, zu rotieren. Wir hatten auf Schalke einen großen Kraftaufwand. Wir brauchen die Spieler und wir müssen schauen, dass wir die Belastung verteilen. Die Wechsel waren nicht der Grund für unsere Niederlage. Wir haben Dinge vermissen lassen, die uns zuvor stark gemacht haben."

...zum Wechsel von Gladbachs Tobias Strobl zum FC Augsburg:

"Ich will mich nicht an Personaldiskussionen beteiligen, sondern mich um Spieler kümmern, die zur Verfügung stehen."

