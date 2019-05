vor 51 Min.

FCA-Trainer Martin Schmidt: "Wir wollen gegen Schalke die Punkte holen"

Gegen den FC Schalke 04 am Sonntag will der FCA den Klassenerhalt perfekt machen. Denn auf Schützenhilfe des VfB will sich Coach Schmidt nicht verlassen.

Nach der 1:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag will der FC Augsburg spätestens am Sonntag gegen den Tabellennachbarn FC Schalke 04 den Klassenerhalt perfekt machen (13.30 Uhr, Eurosport Player).

Abhängig vom Ergebnis des VfB Stuttgart am Samstag könnten die Augsburger das Ziel auch ohne eigenes Zutun erreichen - ein Szenario, auf das sich FCA-Coach Martin Schmidt nicht verlassen will: "Mit Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, möchte ich mich nicht befassen", sagte der Trainer bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Ich gehe davon aus, dass wir den Klassenerhalt noch nicht geschafft haben. Das letzte Wochenende hat gezeigt, wie schnell sich die Lage ändern kann."

Der FC Schalke 04 holte ausgerechnet gegen den Erzrivalen einen Sieg

Am vergangenen Spieltag punkteten alle Teams unterhalb der auf Tabellenplatz 14 liegenden Augsburger - auch der FC Schalke 04, der nach vier sieglosen Spielen in Folge ausgerechnet gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund einen Sieg holte.

"Das Schalker Publikum wird in Top-Stimmung sein. Dieses Spiel hat vieles vergessen gemacht und wird unsere Herausforderung nicht kleiner machen", sagte Schmidt mit Blick auf die Partie in Gelsenkirchen. Er betonte aber auch: "Wir wollen gegen Schalke die Punkte holen."

FCA-Trainer Martin Schmidt kann personell aus dem Vollen schöpfen

Schmidt ist überzeugt, dass das Team aus der ersten Niederlage unter seiner Leitung am vergangenen Freitag die richtigen Schlüsse gezogen hat: "Die Spieler waren sehr offen für Kritik. Es war eine Niederlage, aus der man viel lernen konnte."

Abgesehen von den Langzeitverletzten kann der Coach beim Spiel gegen Schalke personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: Khedira trainierte diese Woche dosiert, alle anderen Spieler sind voll im Training. "Wir können auf einen guten Kader zurückgreifen", sagt Schmidt. (AZ)

