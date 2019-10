vor 19 Min.

FCA-Trainer Schmidt: "Koubek mein Man of the Match"

Torwart Tomas Koubek hat bislang beim FC Augsburg keinen guten Stand. Nach der heutigen Leistung erhält er Rückenwind. Die Stimmen zum Spiel.

Der FC Augsburg feiert den Punktgewinn gegen den Favoriten, den FC Bayern München, wie einen Sieg. Trainer Martin Schmidt freute sich vor allem für Torwart Tomas Koubek, der in einer schwachen Phase des FC Augsburg den Rückstand nicht zu groß werden ließ. Beim FC Bayern München liegt der Fokus nicht nur auf den verlorenen Punkten. Auch der wohl lange Ausfall von Nationalspieler Niklas Süle bereitet dem Rekordmeister Sorgen. Die Stimmen zum Spiel.

2:2 gegen Bayern München - die Reaktionen des FC Augsburg

Stefan Reuter: "Das war ein sehr wichtiger Punkt für die Moral. Wir waren sehr mutig und hatten mit Tom Koubek einen Torhüter, der uns im Spiel gehalten hat. Großes Kompliment an unser Team."

Martin Schmidt: "Wir wollten heute zeigen, dass wir ein Team sind und das haben wir geschafft. Dazu hatten wir einen guten Torwart, Koubek war in der zweiten Halbzeit mein Man of the Match. So wurde am Ende ein Spiel, das wir schon fast verloren hatten, noch mit einem Punkt belohnt."

Alfred Finnbogason: "Es ist immer etwas Besonders, gegen Bayern zu spielen und noch besonderer, gegen sie zu treffen – sogar zum Ausgleich. Wir wussten immer, dass wir nur ein Tor zurücklagen und noch die Chance haben. Wir haben uns das erarbeitet."

Die Trainer nach dem Spiel bei der Pressekonferenz. Bild: Ulrich Wagner

Kovac: "Noch schlimmer ist die Verletzung von Niklas Süle"

Nico Kovac: "Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Gegentore, das ärgert mich. Da bringen wir uns um unseren Lohn. Unser gutes Spiel geht jetzt unter. Was aber noch schlimmer ist, ist die Verletzung von Niklas Süle. Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist. Jetzt müssen wir schauen, inwieweit noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden."

Serge Gnabry: "Wir hatten am Ende zwei fast hundertprozentige Chancen, wenn wir die machen, ist der Sack zu. So haben wir es vergeigt. Wir hatten viel Ballbesitz und viele Chancen, aber wir waren etwas zu fahrlässig und dann passiert hinten leider so etwas. Das ist der Fußball."

(AZ/dpa/mit Material von fcaugsburg.de und fcbayern.com)

