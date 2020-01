FCA-Trainer Schmidt hält an Torhüter Koubek fest

Plus Der Torhüter war im Sommer der teuerste Neuzugang des Bundesligisten. Bislang ist er nicht der erhoffte Rückhalt. Wie der FCA-Coach die Situation beurteilt.

Tomas Koubek wirft sich auf den Rasen. Schnell bringt der Torhüter des FC Augsburg seinen massigen Körper auf Höhe der Grasnarbe, lenkt den Ball gerade noch neben das Tor. Einschlag verhindert, Aufgabe erledigt. Es ist eine der Szenen, die Trainer Martin Schmidt später, nach der Trainingseinheit am Dienstagvormittag, diesen Satz sagen lassen: „Er ist im Training sehr stark.“ So spricht Schmidt über Koubek, seinen Torhüter.

Demonstrativ stärkt der Coach aus der Schweiz dieser Tage seinem Keeper den Rücken, will ihn in der Öffentlichkeit möglichst positiv darstellen. Verteidigt ihn und rechtfertigt damit ein Stück weit sein eigenes Handeln. Dass er an Koubek festhält, obwohl dieser in der laufenden Bundesligasaison bei weitem nicht fehlerfrei agiert.

FCA hat Koubek kurz vor Saisonbeginn verpflichtet

Schmidt hat ein Gespür für die Situation. Ihm ist nicht entgangen, dass Fans und Zuschauer den Tschechen inzwischen sehr kritisch beurteilen. Koubek ist 27 Jahre alt, lief in der Nationalmannschaft auf, hat Erfahrung. Wer Schmidt zuhört, glaubt aber, er redet über einen 20-jährigen Jungprofi. „Bei ihm ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, wir sind aber zufrieden. Wir wissen aber auch, dass er, wie viele andere Spieler auch, noch Luft nach oben hat.“

Sportgeschäftsführer Stefan Reuter hat Koubek im Sommer erst eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel zum FCA gelotst. Weil die Zeit drängte, musste Augsburg schnell handeln und wohl mehr Geld bezahlen, als Koubek letztlich wert war. 7,5 Millionen Euro erhielt der französische Erstligist Stade Rennes. Der FCA buhlte eigentlich um andere Kandidaten. Liebend gerne hätte Reuter Gregor Kobel behalten, den Leihspieler der TSG Hoffenheim. Doch den zog es nach Stuttgart. Ein Wechsel von Yvon Mvogo zum FCA zerschlug sich, weil RB Leipzig den Keeper plötzlich nicht mehr abgeben wollte; und Jonas Omlin bevorzugte einen Verbleib beim FC Basel, mit dem er in die K.-o.-Runde der Europa League einzog. Absagen anderer Kandidaten und die späte Verpflichtung Koubeks deuten darauf hin, dass der 1,97-Meter-Hüne lange nicht die erste Wahl war.

Koubek hatte keinen einfachen Start. Das FCA-Team befand sich nach einem gewaltigen personellen Umbruch in der Findungsphase, die Abwehr war längst nicht eingespielt, Abstimmungsprobleme waren die Folge. Hinzu kam die fremde Sprache. Außerdem wirkte der 27-Jährige unfit und schwerfällig. Diese Umstände drückten sich darin aus, dass Koubeks Leistungen im ersten Saisondrittel äußerst mäßig waren, wiederholt patzte der Torwart. Die sportliche Leitung hielt dennoch am Tschechen fest. Schmidt betont: „Er hat im Herbst mehrmals zu null gespielt und in jedem Spiel Großchancen vernichtet.“

Koubek kassiert zwei Gegentreffer pro Spiel

Das Zahlenwerk verrät: Koubek kassiert im Schnitt zwei Gegentreffer. Torhüter in Mainz, Bremen, Paderborn und Düsseldorf haben mehr Tore kassiert. Gegentreffer allein dem Torhüter zuzuschreiben, verfehlt natürlich die Thematik; andererseits sind Zu-null-Spiele nicht allein sein Verdienst und nicht jeder Wackler führt direkt zum Gegentor. Außerdem drücken Statistiken kein Gefühl aus. Doch genau dieses ist wichtiger Faktor bei einem Torwart. Strahlt er Sicherheit aus, überträgt sich das. Abwehrspieler agieren mit mehr Selbstvertrauen, wenn sie sich auf ihren Keeper verlassen können.

Wenn sie wissen: Zwischen den eigenen Pfosten steht einer, der bügelt zur Not Fehler der Vorderleute aus. Genau das ist derzeit das Problem: Koubek zeigt manche Parade, ihm fehlt aber Konstanz. Im Herauslaufen, in der Strafraumbeherrschung, nach Rückpässen – Koubek vermittelt eben nicht dieses Gefühl von Sicherheit. Schmidt räumt ein: „Klar ist, dass mal ein Ball ins Aus geht oder nicht beim Mitspieler landet.“ Sogleich schiebt der 52-Jährige hinterher, dass Koubek deshalb aber nicht zwingend schlechter sei als andere Bundesligatorhüter.

Auch wenn er den Gegentreffer nicht vollumfänglich zu verantworten hatte, jüngst gegen Berlin gab Koubek beim 0:1 einmal mehr eine unglückliche Figur ab. Schmidt lässt dennoch keine Zweifel aufkommen, dass er gegen Werder Bremen weiterhin den Tschechen aufbieten wird (Samstag, 15.30 Uhr). „Tomas ist unsere klare Nummer eins“, betont Schmidt.

Während auf anderen Positionen um einen Startelfeinsatz konkurriert wird, darf sich Koubek sicher sein, gegen Bremen aufzulaufen. Andreas Luthe, 32, ist Koubeks Ersatzmann, Fabian Giefer, 29, der dritte Torhüter für alle Fälle. Beide müssen sich gedulden und auf ihre Chance warten.

