FCA-Trainer Schmidt hätte besser auf das Haaland-Debüt reagieren können

Plus Der FC Augsburg hätte besser auf die Einwechslung des Dortmunder Neuzugangs reagieren können. Doch Trainer Martin Schmidt wollte sein Spielsystem nicht ändern.

Bei allem Ärger über das Zustandekommen der 3:5-Niederlage gegen Dortmund sollte man nicht vergessen, gegen wen der FCA verloren hat. Der BVB zählt zu den finanzstärksten Klubs in Europa, die in der Winterpause mal schnell ein norwegisches Talent für 20 Millionen Euro aus Österreich verpflichten können. Der FCA selbst steht in der Bundesliga immer noch im hinteren Tabellenviertel. Trotzdem, der FCA hat eine große Chance vergeben, sich einen oder vielleicht drei Zähler zu sichern, die nicht eingeplant waren. Diese Bonus-Punkte könnten im engen Abstiegsrennen durchaus eine wichtige Rolle spielen.

Augsburgs Niederlage gegen Dortmund macht Mut Der FCA ist nach der 3:1-Führung naiv in die Niederlage gerannt. Auf dem Platz, weil nicht alle elf Spieler am selben Strang zogen. Neben dem Platz, weil Trainer Martin Schmidt durchaus mit der Einwechslung von Innenverteidiger Felix Uduokhai auf das Debüt von Haaland hätte reagieren können. Damit hätte er ein klares Zeichen gegeben. Doch der Trainer wollte sein Spielsystem nicht ändern. Gegen Schalke hatte er das getan und nach dem 2:3 Schelte bekommen. Gegen Borussia tat er es nicht und muss wieder Kritik einstecken. Zu Recht. Ein Trainer muss im entscheidenden Moment die richtigen Entscheidungen treffen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Trotzdem macht diese Niederlage Mut. Nicht jedes Wochenende trifft man auf so eine Offensiv-Qualität. Und wenn Spieler und Trainer die richtigen Lehren aus diesem Spektakel ziehen, dann wird man die nötigen Punkte zum Klassenerhalt bald eingefahren haben. Lesen Sie dazu auch: Vor dem Spiel gegen Augsburg hatte Erling Haaland von zwei Toren geträumt

