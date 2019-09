vor 33 Min.

FCA-Trainer Schmidt verschafft etlichen Profis Spielpraxis

In der leeren WWK-Arena tritt der FC Augsburg zum Testspiel gegen den FC Schaffhausen an. Die Partie enttäuscht, aber verletzte Spieler kehren auf den Platz zurück.

Von Wolfgang Langner

Die Länderspielpause hat Fußball-Bundesligist FC Augsburg spontan für einen Test genutzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit empfing der FCA gestern in der Arena den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen. FCA-Trainer Martin Schmidt ließ unter anderem die lange verletzten Raphael Framberger, Noah Sarenren Bazee und Sergio Cordova spielen, Reece Oxford und Alfred Finnbogason standen in der Startformation.

„Es war ein gelungener Test, weil ich einigen Leuten Spielpraxis verschaffen konnte“, sagte Schmidt nach Spielschluss. Zudem experimentierte der Coach mit einer Doppelspitze und ließ neben Florian Niederlechner Finnbogason stürmen.

Raphael Framberger gibt im Testspiel gegen Schaffhausen sein Comeback

Letztlich war das Spiel, das 1:1 endete, eher eine trostlose Angelegenheit. Optisch dominierte der FCA von Beginn an und setzte sich in der Hälfte der Schweizer fest. Nach einem Foul an Niederlechner scheiterte Finnbogasons mit einem Freistoß an Torhüter Heim. Trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz für Augsburg blieben die Chancen rar. Nach 30 Minuten verpasste erneut Finnbogason die Führung. Stattdessen trafen die Gäste. Zunächst scheiterte Sessolo freistehend an Luthe (44.), doch nach dem anschließenden Eckball war es Correia, der für Schaffhausen zum 0:1 traf. Unter Mithilfe von Oxford, der den Ball per Kopf ins eigene Tor abfälschte.

Die dickste Gelegenheit hatten dann zunächst die Gäste. Zunächst scheiterte Sessolo (44.) freistehend an Luthe, doch nach dem anschließenden Eckball war es Correia, der für Schaffhausen zum 0:1 ins Netz traf. Mit freundlicher Unterstützung von Oxford, der den Ball per Kopf ins eigene Tor abfälschte. Erstmals nach langer Verletzungspause kam dann Raphael Framberger wieder auf den Platz. Der Verteidiger hatte sich im Januar dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und dem FCA acht Monate gefehlt.

Noah Sarenren Bazee debütiert

Erstmals nach langer Verletzungspause wirkte dann Framberger wieder in einem Spiel mit. Der Verteidiger hatte sich im Januar einen Kreuzbandriss zugezogen und fehlte acht Monate. Am Augsburger Treffer war Framberger nicht beteiligt. Erst scheiterte Julian Schieber per Kopfball an Heim, wenig später traf er nach einem Torwartfehler zum 1:1 (60.).

Ein Comeback feierte noch Cordova, der nach 75 Minuten in die Partie kam. Beinahe hätte er kurz nach seiner Einwechslung die Führung erzielt, allerdings brachte er den Ball nicht unter Kontrolle. Schließlich debütierte noch Sarenren Bazee. Erstmals seit seiner Verpflichtung lief der ehemalige Hannoveraner im FCA-Trikot auf.

Aufstellung: Luthe (46. Giefer); Lichtsteiner (46. Framberger), Oxford, Uduokhai, Max (46. Teigl), Khedira (46. Gruezo), Baier (46. Moravek), Hahn (80. Sarenren Bazee), Finnbogason (75. Cordova), Pedersen, Niederlechner (46. Schieber)

