vor 34 Min.

FCA-Trainer Schmidt zu FCB-Torwart Früchtl: "Das ist eine Boulevardente"

Noch nie hat der FCA in der Bundesliga gegen Bayer gewonnen. Am Sonntag unternehmen die Augsburger einen weiteren Anlauf - mit Tomas Koubek im Kasten.

Von Johannes Graf

Nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg warten auf den FC Augsburg anspruchsvolle Aufgaben in der Bundesliga. Den Auftakt bildet das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky), danach trifft die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt hintereinander auf Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern, Wolfsburg und Schalke 04. Gerade gegen Leverkusen weist der FCA bislang eine schwache Bilanz auf, noch nie konnte der Klub in der ersten Liga gegen Bayer gewinnen. Vor dem Spiel äußert sich Schmidt zu...

...taktischen Varianten:

Wir haben die Option mit Philipp Max und Iago auf einer Bahn. Philipp hat mit einem Tor dokumentiert, dass das passt. Auf der anderen Seite war es für Ruben Vargas nicht einfach, nur über die Bank ins Spiel zu kommen. Da kommt ein zusätzlicher Reiz rein. Als Ruben gegen Freiburg reinkam, war das offensiv unsere beste Zeit. Philipp, Iago, Ruben - diese Spieler würden alle passen. Das hat mir die Entscheidung nicht leichter gemacht.

Vor der Partie gegen Leverkusen: FCA-Trainer spricht Koubek das Vertrauen aus

...Torwart Koubek:

Ich habe nicht nur in meinem Namen geredet, für die gesamte Sportliche Leitung ist er unsere klare Nummer eins. Wir wollen nicht nur ihn, sondern jeden Spieler jeden Tag besser machen. Wir bestärken ihn in seinem Tun, geben ihm Sicherheit und sprechen unser Vertrauen aus. Ich habe mit ihm am Donnerstag nochmals länger geredet. Es ging darum, was wir anders und besser machen können. Er wird in Leverkusen im Tor stehen. In einem Interview mit unserer Redaktion hatte auch FCA-Präsident Klaus Hofmann dem Keeper den Rücken gestärkt.

...dem Gerücht über Bayern-Torhüter Christian Früchtl:

Das ist eine totale Boulevardente und völliger Quatsch.

...kritischer Berichterstattung:

In der Region wird nicht negativ, aber sehr kritisch berichtet. Bei uns ist immer so: Was machen wir mit diesen 27 Punkten? Man hätte lieber schon 37. Es ist besser als letztes Jahr, aber wie gut ist das wirklich? Es wird eher gesucht, weniger aus einer Positivität heraus. Wir hatten eine gute Phase vor Weihnachten, jetzt hakt es gerade wieder, weil wir Spieler haben, die weiterentwickelt werden müssen und noch nicht dauerhaft auf einem Top-Level spielen können. Wir sind dran, die Mentalität zu stärken. Wir haben die Hälfte der Gegentore in vier Spielen bekommen, in den anderen 18 Spielen haben wir 25 Tore bekomen. Wir reden intern vor allem über das Positve.

FCA-Coach Martin Schmidt: "Leverkusen wird eine riesige Herausforderung"

...Leverkusen:

Leverkusen hat Qualität und ist eine riesige Herausforderung für uns. Dieser wollen wir uns stellen. Wir wollen nicht immer abwägen, was negativ ist und positiv. Wichtig ist für uns, dass wir den Weg verfolgen, den wir gehen. Und dieser Weg ist kein schlechter.

...Ballbesitz:

Manchmal ist Ballbesitz ein gutes Rezept, manchmal kein gutes. Wichtig ist, dass am Schluss das Paket stimmt und dass wir etwas in der Hand haben. Dass Leverkusen mehr Ballbesitz haben wird am Sonntag, das wird so geschrieben sein.

...Angstgegner:

Für mich ist das eine super Herangehensweise. Uns traut niemand etwas zu udn wir sind in einer Heruasfordererrolle. Warum diesen Fakt nicht mal kippen und gegen einen Angstgegner ein Zeichen setzen? Da sehe ich das Positive: Warum nicht hingehen und sagen: Jetzt sind wir die Ersten, die das schaffen.

...den nächsten Spielen:

Gegen Teams hinter uns haben wir nur ein Spiel verloren, die wichtigen Punkte haben wir geholt. Gegen Teams vor uns haben wir noch nicht so viele Punkte geholt. Jetzt kommt eine Chance nach der anderen, zusätzlich zu punkten. Wir sind Herausforderer. Aber immer nur Herausforderer sein, das reicht nicht. Auch da müssen wir den nächsten Entwicklungsschritt machen. Wir freuen uns auf solche Gegner, um uns auf dem nächst höheren Level abzugleichen.

Lesen Sie auch: Der FCA will keine Löwen in seinem Wohnzimmer

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen