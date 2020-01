vor 32 Min.

FCA-Verteidiger Philipp Max will weiter das Maximum

Ein Wechsel zu einem großen Klub bleibt der Wunsch von Philipp Max. Nach den Erfahrungen im Sommer wirkt der FCA-Verteidiger aber bedeutend entspannter.

Von Johannes Graf

Die Frage nach der Nationalmannschaft zwingt Philipp Max inzwischen nicht mehr als ein Lächeln ab. Sagen wolle er nichts mehr dazu, meint der 26-Jährige. Schließlich ist ja grundsätzlich alles gesagt. Mit Leistungen will er sich anbieten, alles andere liegt nicht in seiner Hand beziehungsweise seinem Fuß. Max hat einmal mehr aufsehenerregende Leistungen in der Bundesliga gezeigt, hat etliche Tore vorbereitet und erzielt. In sechs Partien sechs Treffer – für einen Linksverteidiger wohl einmalig. Bundestrainer Joachim Löw, den Kameras fortwährend auf den Tribünen der Republik einfangen, wird das nicht entgangen sein. In den Kreis der Nationalspieler hat Löw den Sohn des ehemaligen Torjägers Martin Max bislang aber nicht geholt.

Womöglich verhielte es sich anders, wenn Max nicht beim FC Augsburg seinem Beruf nachginge, sondern bei einem namhafteren Klub. Wenn er nicht vornehmlich für den Ligaerhalt spielen würde, sondern um Ruhm und Ehre auf der internationalen Bühne. FCA-Spieler Philipp Max freut sich auf die Rückrunde Max sitzt in einem der bequemen Sessel, die die Hotellobby des Salini Resorts auf Malta zu bieten hat. Er wirkt entspannt, nippt an der Kaffeetasse. Und freut sich sichtlich auf die Rückrunde, die er mit anderen Vorzeichen angehen kann als die Vorrunde. Im Sommer war die Vorbereitung nicht optimal verlaufen. Kurz vor Ligastart hatte sich Max am Sprunggelenk verletzt und verpasste daher den Auftakt in Dortmund. Im Trainingslager auf der Mittelmeerinsel Malta klingt er zuversichtlicher. „Ich bin froh, dass ich jetzt das Wintertrainingslager absolvieren kann. Fit in die Rückrunde zu gehen, das hat mir in den vergangenen Jahren gefehlt.“ Der FCA bereitet sich im Trainingslager auf Malta auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor. Vor Ort ist unser FCA-Reporter Johannes Graf. Video: Johannes Graf Hinzu kamen Wechselgerüchte, die er selbst mit einem Interview geschürt hatte. Der FCA solle ihm als Sprungbrett dienen, als das es ihm versprochen worden war, sagte Max damals. Unter anderem wurde der Profi mit Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und dem Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Später hatte Max eingeräumt, wie sehr diese Nebengeräusche seine Gedanken beeinflusst hätten, wie froh er war, als das Transferfenster wieder geschlossen war. Inzwischen kann er besser damit umgehen, kann Gerüchte ausblenden. „Alles, was nebenbei geschrieben und gesagt wird und was man hört, das interessiert mich jetzt im Moment überhaupt nicht.“ Philipp Max wünscht sich weiterhin einen Wechsel zu einem großen Klub In diesem Winter wird die Personalie Max bedeutend ruhiger diskutiert. Ein vorzeitiger Wechsel von Max scheint ausgeschlossen, schließlich hat der FCA zugelassen, dass Iago mit der brasilianischen U23-Nationalmannschaft in den kommenden Wochen um die Olympiaqualifikation spielt. Eines ist jedoch auch klar: Weiterhin wünscht sich Max einen Wechsel zu einem großen Klub. Wann dieser vollzogen wird, das lässt er offen. „Jeder Spieler strebt nach dem Maximum, das gilt auch für mich. Aber ich lebe im Hier und Jetzt und bin glücklich. Ich gebe jeden Tag mein Bestes für den FCA.“ Die Pause zwischen letztem Hinrundenspiel kurz vor Weihnachten und Trainingsauftakt im neuen Jahr hat Max mit seiner Frau Annabell und den Kickerkollegen Georg Teigl und Erik Thommy in Abu Dhabi verbracht. Auf ein goldenes Steak im Promilokal Nusr-Et verzichtete die Gruppe jedoch. Max ist bewusst, dass er als Fußballprofi ein komfortables, wenn nicht privilegiertes Leben führt. Er hält jedoch nichts davon, dies nach außen zu tragen. „Natürlich könnte man das allgemein anders zeigen und kommunizieren. Mir ist grundsätzlich wichtig, dass sich alles im Rahmen hält und ich das sehr zu schätzen weiß.“ Wir wollen Ihre Meinung wissen: Wer ist Ihr FCA-Spieler des Jahres? Zur Wahl stehen alle Spieler, die in diesem Kalenderjahr für den FC Augsburg aktiv waren. 39 Bilder Jetzt abstimmen: Wer ist der FCA-Spieler des Jahres? Bild: Ulrich Wagner In Abu Dhabi tankte FCA-Verteidiger Philipp Max Kraft für die Rückrunde Für Max stand in den Vereinigten Arabischen Emiraten Erholung im Vordergrund. Abschalten nach anstrengenden Wochen, in denen der FCA eine beeindruckende Aufholjagd vollzog. Mit 23 Punkten steht der Klub auf dem zehnten Rang, nachdem er im ersten Saisondrittel nicht in Tritt kam. Max meint, natürlich wolle jeder Spieler weiter nach oben klettern. Räumt aber ein: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das eine super Entwicklung. Es hätte auch deutlich schlechter aussehen können.“ Gegen die vermeintlichen Schwergewichte der Liga holte der FCA wenig Zählbares, gegen Konkurrenten auf Augenhöhe gelangen Erfolge. Max sieht sein Team nun gerüstet, auch gegen Favoriten zu punkten. Die Voraussetzungen gegenüber dem Saisonbeginn sind weitaus besser. „Wenn du den kompletten Kader zur Verfügung hast, ist das schon etwas anderes“, betont Max. Lesen Sie auch: FCA-Neuzugang Eduard Löwen in Augsburg gelandet

Simon Asta erleidet Kreuzbandriss im FCA-Trainingslager Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

