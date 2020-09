01.09.2020

FCA bestätigt: Philipp Max wechselt zur PSV Eindhoven

Philipp Max verlässt den FC Augsburg: Der Wechsel des Verteidigers nach Eindhoven ist fix. Der FC Augsburg erhält eine Ablöse von knapp unter zehn Millionen Euro.

Jetzt ging alles ganz schnell: Philipp Max wird den FC Augsburg verlassen und zur PSV Eindhoven wechseln. Knackpunkt war zuletzt nur noch die Ablösesumme - nun haben sich beide Vereine entscheidend angenähert. Der FCA erhält für Max, der noch bis Sommer 2022 unter Vertrag stand, knapp zehn Millionen Euro inklusive etwaiger Bonuszahlungen. In Eindhoven wird Max ein Arbeitspapier bis 2024 erhalten.

Im Falle eines Weiterverkaufs von Max zu einem anderen Klub ist der FC Augsburg an der Ablösesumme beteiligt. Der 26-Jährige flog am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr nach Eindhoven, um dort den Medizincheck zu absolvieren - am Mittwoch bestätigte der FCA an offiziell den Wechsel.

"Nachdem wir erstmals ein konkretes Kaufangebot für Philipp erhalten haben und er mit seinem deutlichen Wechselwunsch auf uns zugekommen ist, haben wir in intensiven, aber fairen Gesprächen mit Eindhoven dem Wechsel zugestimmt, da das Gesamtpaket des Transfers für uns passt", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter laut einer Pressemitteilung des FCA. "Wir hatten gemeinsam sehr erfolgreiche Jahre, mit der Teilnahme an der Europa League als Highlight, und bedanken uns für Philipps Einsatz beim FCA."

Philipp Max über Zeit beim FCA: "Ich bin sehr dankbar"

"Ich hatte eine intensive und schöne Zeit beim FCA und habe hier in der Bundesliga Fuß fassen können. Ich bin sehr dankbar, dass mir als jungem Spieler das Vertrauen entgegengebracht wurde und bin mir sicher, dass ich dieses über die Jahre zurückzahlen konnte", wird Philipp Max in der Mitteilung zitiert. "Nun bin ich froh, dass ich die Möglichkeit erhalte, einen weiteren Schritt in meiner Karriere zu machen."

Für Max endet damit nach fünf Jahren und 156 Pflichtspielen, in denen ihm 15 Tore und 29 Vorlagen gelangen, das Kapitel FC Augsburg. Vor fünf Jahren war der Sohn des ehemaligen Bundesligatorschützenkönigs Martin Max vom damaligen Zweitligisten Karlsruher SC zum FCA gewechselt. In Augsburg wurde Max zum gestandenen Bundesligaspieler und bestach mit Offensivqualitäten. In der Saison 2017/18 stellte er mit 13 Vorlagen einen Rekord auf, bis dahin hatte noch nie ein Abwehrspieler mehr Assists in einer Saison geliefert.

Eindhoven wird vom Ex-Leverkusener Roger Schmidt trainiert

Diese Qualitäten im Spiel nach vorne soll Max auch beim PSV Eindhoven einbringen. Der deutsche Trainer Roger Schmidt, der den Verein seit diesem Sommer übernommen hat, steht für schnellen Umschaltfußball. Dieser Stil, den Schmidt schon in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen gezeigt hatte, dürfte auch in Eindhoven gefragt sein - und Max dürfte ein wichtiger Baustein dafür sein.

Beim 24-fachen niederländischen Meister, der bei Abbruch der Eredivisie auf Platz vier stand und damit die Qualifikation für die Europa League perfekt machte, trifft Max auf einige Bekannte aus der Bundesliga: Neben dem Torwart Yvon Mvogo, der von RB Leipzig an die PSV ausgeliehen wurde, steht der ehemalige Stuttgarter Timo Baumgartl in der Innenverteidigung, der ehemalige Schalker Torwart Lars Unnerstall wechselte 2018 nach Eindhoven.

