FCA gegen BVB: Haaland trifft zum 5:3 für Dortmund

Der FC Augsburg startet heute gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde. Auf diese Startelf setzt Trainer Martin Schmidt.

Gleich zum Start der Rückrunde muss der FC Ausburg gegen einen schwierigen Gegner ran: Er empfängt Borussia Dortmund in der WWK-Arena. Am Samstag um 15.30 Uhr ist Anpfiff.

Für den BVB soll Erling Haaland sein Bundesliga-Debüt geben. FCA-Trainer Martin Schmidt will ihm einen ordentlichen Empfang bereiten. Er sagte lächelnd: "Dass er seinen ersten Auftritt hier in Augsburg haben wird, ist gut. Dann weiß er gleich auf der Heimfahrt, wie es hier so zu und her geht, und dass es keine einfachen Spiele hier geben wird."

Der Ex-FCA-Torwart Marwin Hitz wird für Dortmund hingegen wohl nur auf der Ersatzbank sitzen. Im Interview mit unserer Redaktion sagte er, dass er mit dieser Ersatzrolle hadere.

FC Augsburg: Aufstellung gegen Dortmund

Auf welche Spieler setzt Schmidt beim FC Augsburg? Der angeschlagene Alfred Finnbogason wird noch geschont und steht nicht im Kader. Neuzugang Eduard Löwen sitzt auf der Bank. Das ist die Startelf:

Tomas Koubek

Stephan Lichtsteiner

Jeffrey Gouweleeuw

Florian Niederlechner

Rani Khedira

Daniel Baier

Ruben Vargas

Tin Jedvaj

Marco Richter

Fredrik Jensen

Philipp Max

Diese Spieler sitzen auf der Bank: Andreas Luthe, Mads Pedersen, Marek Suchý, Jan Morávek, Sarenren Bazee, Felix Uduokhai, André Hahn, Eduard Löwen und Georg Teigl.

FCA gegen BVB im Live-Ticker

Sie können bei uns im Live-Ticker verfolgen, wie der FC Augsburg in die Rückrunde startet: zum Ticker. (AZ)

