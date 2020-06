vor 32 Min.

FCA gegen Düsseldorf: Mit dieser Aufstellung könnte Augsburg spielen

Dem FCA genügt heute in Düsseldorf ein Unentschieden, um sich in der Bundesliga zu halten. In der Aufstellung könnten mehr Stammspieler stehen als zuletzt gegen Hoffenheim.

Für den FC Augsburg geht der Abstiegskampf in eine weitere Runde. Am Mittwoch musste der FCA sich im eigenen Stadion gegen Hoffenheim geschlagen geben. In Düsseldorf würde heute ein Unentschieden genügen, um eine weitere Saison in der ersten Liga zu spielen.

FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf: Einige Stammspieler wieder fit

Schaut man auf die Tabelle, sieht es für den FCA heute gut aus. Die Fortuna liegt sechs Punkte hinter Augsburg, das Torverhältnis ist um elf Treffer schlechter. Im direkten Duell könnte sich das aber schnell ändern. „Wir sind gut beraten, nicht aufs Torverhältnis zu gucken. Es hat schon viele verrückte Dinge in der Bundesliga gegeben", sagte FCA-Spieler Max, der auch schon gegen Hoffenheim auf dem Platz stand.

Florian Eisele (links) und Robert Götz sprechen über die aktuelle Situation beim FC Augsburg. Video: AZ

Andere Stammspieler nahmen zuletzt auf der Bank Platz. Trainer Heiko Herrlich wollte wohl einige seiner Spieler schonen, der FCA musste erneut drei Spiele in sechs Tagen absolvieren. Stammkräfte wie Richter und Niederlechner kamen erst ins Spiel, als Hoffenheim bereits 2:0 führte. „Der ein oder andere Spieler ist jetzt wieder in der Verfassung, dass er spielen kann“, sagte Herrlich.

Mit dieser Aufstellung könnte der FCA gegen Düsseldorf spielen

Wer nicht gegen Düsseldorf auf dem Platz stehen wird, ist jetzt schon klar: Tin Jedvaj. Der Kroate wird nach seiner fünften Gelben Karte auf jeden Fall fehlen. Darüber hinaus dürfte Herrlich aber wieder auf seine Stammelf zurückgreifen.

In der Offensive könnten zum Beispiel Niederlechner und Richter zum Einsatz kommen, im defensiven Mittelfeld dürfte Khedira wieder spielen. "Wir wollen am Samstag so viele frische Spieler wie möglich auf den Platz bringen. Wir können fast aus dem Vollen schöpfen." (AZ)

