FCA gegen Düsseldorf: Schmidt vertraut den Hoffenheim-Siegern

Gegen Fortuna Düsseldorf will der FC Augsburg die Erfolgsserie fortsetzen. Dazu vertraut Trainer Martin Schmidt derselben Elf wie in Hoffenheim.

Der FC Augsburg ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga: Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt 13 Punkte - vier Siege und nur ein Remis. Gegen Fortuna Düsseldorf will der Klub diese Serie fortsetzen und den nächsten Sieg holen - eine Vorgabe, die der Coach im Vorfeld des Spiels unmissverständlich formulierte.

Dass die Fortuna aus Düsseldorf dabei nicht unterschätzt werden darf - darauf legte Schmidt ebenfalls Wert. „Wir dürfen sie nicht nach ihren letzten Ergebnissen bemessen, da hatten sie ein dickes Brett zu bohren“, betonte der Schweizer im Vorfeld der Partie. Er erwartet einen defensiv starken Gegner mit gutem Positionsspiel. Aber auch einen, der taktisch sehr flexibel sei.

Vargas hatten viele in der FCA-Startelf erwartet

Für das Heimspiel gegen die Rheinländer hatte Schmidt personell die Qual der Wahl: Der Schweizer Ruben Vargas, bislang einer der Shootingstars der Saison und beim FCA, wäre nach seiner abgesessenen Gelbsperre eigentlich wieder bereit für die erste Elf. Viele hatten erwartet, dass der 21-Jährige wieder seinen angestammten Platz in der Startformation einnehmen würde.

Die Überraschung kam bei der Aufstellung des FCA gegen Düsseldorf: Schmidt beginnt exakt mit derselben Elf, die am Freitagabend mit 4:2 bei der TSG Hoffenheim gewann. Bedeutet: Vargas sitzt bei Spielbeginn auf der Bank - und der Brasilianer Iago, beim Auswärtssieg in Sinsheim im linken Mittelfeld einer der Augsburger Torschützen, wird von Beginn an auflaufen. Auch der Finne Fredrik Jensen, der sich gegen die Kraichgauer ebenfalls in die Torschützenliste eingetragen hatte, bekommt erneut die Chance im offensiven Mittelfeld.

Gelingt allerdings ein weiterer Heimerfolg, stünde ruhigen Weihnachten nichts mehr im Weg. „Wir dürfen uns aber nicht auf die Resultate der vergangenen Wochen verlassen, unser Weg ist noch lange nicht abgeschlossen“, sagt der Augsburger Trainer. (eisl)

