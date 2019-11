17:03 Uhr

FCA gegen Schalke: Augsburg beginnt stark, S04 muss früh wechseln

Der FC Augsburg tritt mit zwei Stürmern gegen Schalke 04 an: Niederlechner und Finnbogason sollen für Torgefahr sorgen.

Der FC Augsburg will zuhause gegen Schalke 04 gewinnen. Einfach dürfte das allerdings nicht werden. Mit dieser Aufstellung geht der FCA heute ins Spiel.

Die Marschroute für das Spiel des FC Augsburg gegen den FC Schalke 04 heute Abend (Anstoß: 18 Uhr) ist klar: „Ein Dreier muss her", forderte der Augsburger Trainer Martin Schmidt vor der Partie. Nach zwei ordentlichen Spielen des FCA gegen den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg (jeweils Unentschieden) hat der Schweizer Coach die Ansprüche an sein Team nach oben geschraubt.

Trainer Schmidt will mit dem FCA gegen Schalke punkten

Dass der FCA dringend Punkte sammeln muss, liegt auf der Hand. Die Augsburger hängen auf dem 17. Tabellenplatz fest, der den direkten Abstieg aus der Bundesliga bedeuten würde. Schmidt scheint der Ernst der Lage bewusst zu sein - das Bewusstsein für die aktuelle Situation war ihm vor der Partie gegen Schalke auch anzumerken. Der Schweizer macht sich keine Illusionen, sprach lediglich von zwei „soliden Spielen“ gegen München und Wolfsburg und verweist auf das Zahlenwerk. „Die vergangenen beiden Ergebnisse waren gut, aber das Tabellenbild spricht aktuell eine andere Sprache.“

Den zweiten Saisonsieg einzufahren, dürfte sich für den FC Augsburg als schwierige Aufgabe erweisen. Denn mit den Schalkern kommt ein Team in die WWK-Arena, das als eine der positiven Überraschungen der Bundesliga-Saison gilt. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer David Wagner sogar am FC Bayern in der Tabelle vorbeiziehen. (AZ)

Aufstellung: So spielt der FC Augsburg gegen Schalke 04

Mit dieser Aufstellung will der FC Augsburg gegen Schalke 04 punkten:

Tor: Koubek

Koubek Verteidigung: Lichtsteiner, Uduokhai, Jedvaj, Max

Lichtsteiner, Uduokhai, Jedvaj, Max Mittelfeld: Baier, Richter, Khedira, Vargas

Baier, Richter, Khedira, Vargas Angriff: Niederlechner, Finnbogason

Niederlechner, Finnbogason Ersatzspieler: Luthe , Gouweleeuw, Córdova, Gregoritsch, Movárek, Iago, Hahn, Framberger, Oxford

