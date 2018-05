FCA gegen Schalke: Turbulentes letztes Heimspiel für Hitz

Der FC Augsburg muss gegen den FC Schalke 04 ran. Das Team von Trainer Tedesco will heute in Augsburg die Königsklasse sichern - und führt aktuell mit 2:1.

Am heutigen Samstag trifft der FC Augsburg auf den Tabellenzweiten FC Schalke 04 (ab 15.30 Uhr hier im Liveticker).

Während es für die Augsburger um nichts mehr geht - sie liegen mit 41 Punkten im komfortablen Mittelfeld -, könnte Schalke mit nur einem Punkt die Qualifikation für die Champions League klar machen. Aber: "Wir gehen mit der Einstellung ins Spiel, dass wir gewinnen wollen", machte Trainer Domenico Tedesco vor der Partie in der WWK Arena klar.

Aktuell steht es 2:1 in der Augsburger Arena. Zuerst erzielt der Schalker Thilo Kehrer nach 23 Minuten die Führung für die Gäste. Aus spitzem linken Winkel schoss Burgstaller den Ball scharf in den Strafraum, wo Kehrer den Ball mit der Hacke ins Tor lenkt.

Nur vier Minuten später erzielte Philipp Max bereits den Ausgleich für den FCA - auf kuriose Art und Weise. Stambouli hatte einen FCA-Spieler etwa 25 Meter vor dem Tor eigentlich fair vom Ball getrennt. Schiri Kampka aber entscheidet auf Freistoß. Die Schalker diskutieren. Augsburgern reagiert promt und Baier führt blitzschnell den Freistoß aus. Max startet schnell in den linken Teil des Sechzehners und schiebt den Ball ins lange Eck ein. Doch schon in der 34. Minute fällt die erneute Führung für den FC Schalke nach einem unglücklichen Eigentor von Finnbogason.

Der FCA will sich von seinem Publikum mit einer guten Leistung aus der Saison verabschieden. "Wir wollen uns natürlich bei den Fans für die Unterstützung bedanken, und das geht am besten auf zwei Arten: ein leidenschaftliches Spiel auf den Platz bringen und es dann natürlich möglichst auch gewinnen", sagte Trainer Manuel Baum vor dem Spiel gegen Schalke.

Für FCA-Torhüter Marwin Hitz wird es das letzte Heimspiel in Augsburg sein. Der Schweizer verlässt den Verein - und wechselt wohl zu Borussia Dortmund. Kapitän Daniel Baier ist nach seinem Tinnitus zurück.

Wer sonst noch in der Startelf gegen Schalke 04 steht. Und mit welchem Team der Gegner beginnt.

Die FCA-Startelf auf einen Blick:

Die Startelf von Schalke 04 auf einen Blick:

Und so sieht unsere Start-11 für das letzte Auswärtsspiel der Saison aus! Come on, #S04 #FCAS04 pic.twitter.com/ibXHuoxQWt