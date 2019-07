vor 37 Min.

FCA geht gegen Villarreal mit 2:6 unter

Das war nichts: Der FC Augsburg verliert sein zweites Testspiel im Trainingslager in Tirol deutlich.

Von Wolfgang Langner

Nach einem deutlichen Sieg gegen Galatasaray Istanbul folgt für den FC Augsburg eine deutliche Niederlage: Mit 2:6 gingen die Schwaben im Testspiel gegen Villarreal baden. Die Spanier, die zuletzt in der Primera Division den 14. Tabellenplatz belegten, erwiesen sich als härtere Nuss als einen Tag zuvor Istanbul. FCA-Trainer Martin Schmidt hatte das zuvor schon geahnt: "Ich denke, das wird schwerer. Das zweite Spiel hintereinander - das wird in der Vorbereitung Kraft kosten."

Villarreal wirkte tatsächlich frischer und Raba köpfte in der elften Minute unhaltbar für Fabian Giefer zum 1:0 für die Spanier ein. Bereits vier Minuten später sah Martin Hinteregger schlecht aus, als Iborra das zweite Tor für Villarreal erzielte. Aber auch Hintereggers Abwehrkollegen wie Simon Asta, Kevin Danso oder Phillipp Max fehlte die Spritzigkeit.

Das Tor von Max ändert gegen Villarreal nur wenig

Im Mittelfeld sorgten Mads Pedersen, Carlos Gruezo oder Tim Civeja nur für wenig Entlastung. Der FCA bekam auch in der Folgezeit kein Bein auf den Boden. Villarreal spielte leichtfüßig und hebelte die Abwehr des FCA ein ums andere Mal aus. Erneut Raba sorgte nach 21 Minuten für das 3:0, dem FCA drohte ein Debakel. Doch dann sendete der FCA ein starkes Lebenszeichen. Nach einem Pass von Hinteregger donnerte Max den Ball fulminant ins gegnerische Tor.

Alles andere als müde wirkten die rund 60 FCA-Fans unter den rund 500 Besuchern, die in der zweiten Halbzeit ihre Mannschaft stimmgewaltig anfeuerten. Allerdings zog Villarreal wieder die Zügel an und nach 60 Minuten stand es 4:1 für die Spanier durch Alberto. Schmidt ließ rotieren und brachte nach 62 Minuten neues Personal, auch Hahn, der die Kapitänsbinde trug, verließ den Rasen und just in diesem Moment traf Albiol zum 5:1. Schließlich leistete sich Fabian Giefer noch einen Riesenpatzer, und Fer Nino machte das halbe Dutzend voll. Maurice Malone sorgte per Foulelfmeter noch für etwas Ergebniskosmetik. Es war die erste Testspielniederlage für den FCA - die fiel jedoch heftig aus.

