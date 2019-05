14:31 Uhr

FCA hält Ticketpreise stabil - Verkauf von Dauerkarten startet bald

Der FC Augsburg wird die Ticketpreise in der kommenden Saison nicht erhöhen. Das teilte der Verein mit. Klar ist jetzt auch, wie der Verkauf der Dauerkarten abläuft.

Der FC Augsburg hält die Ticketpreise in der kommenden Spielzeit 2019/2020 stabil. Es sei bereits das vierte Jahr in Folge, dass man auf Preiserhöhungen verzichte, so der Verein am Freitag in einer Mitteilung. Dies gelte sowohl für die Dauerkarten-Abos als auch für Tagestickets.

Eine FCA-Dauerkarte kostet folglich je nach Kategorie für Vollzahler zwischen 199 Euro (Stehplatz in den Blöcken K, L, M, N, O) und 629 Euro (Sitzplatz in den Blöcken S, T, U). Ermäßigt liegt die Preise zwischen 174 und 559 Euro je nach Kategorie.

Zugleich teilte der Verein die Regeln für den Kauf von Dauerkarten für die neue Saison mit.

FCA-Vereinsmitglieder haben demnach wieder ein exklusives Vorkaufsrecht und erhalten einen Rabatt auf die Dauerkarte.

und erhalten einen Rabatt auf die Dauerkarte. Mitglieder können ab Dienstag, 18. Juni, bis einschließlich Montag, 24. Juni , ihr Vorkaufsrecht auf ein Dauerkarten-Abo nutzen.

, ihr Vorkaufsrecht auf ein Dauerkarten-Abo nutzen. Dabei können pro Mitglied maximal zwei Dauerkarten-Abos abgeschlossen werden.

Verfügbar sind Tickets in allen Bereichen des Stadions, auch der Stehplatzbereich. Lediglich im Augsburger-Allgemeine Familienblock können keine Dauerkarten-Abos mehr angeboten werden.

Beim Kauf einer Dauerkarte ist der aktuelle Mitgliedsausweis 2018/2019 vorzulegen. Personen, die mit einem Mitgliedsausweis einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen (höchstens fünf), Karten erwerben wollen, benötigen zwingend eine Vollmacht.

vorzulegen. Personen, die mit einem Mitgliedsausweis einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen (höchstens fünf), Karten erwerben wollen, benötigen zwingend eine Vollmacht. Sollten bestehende Dauerkartenbesitzer Änderungen an Ihren Abos vornehmen wollen, so sind Platz- und Blockwechsel bis 31. Mai möglich.

Der freie Dauerkartenvorverkauf startet für alle FCA-Fans anschließend ab Dienstag, 25. Juni.

FCA-Dauerkarte kaufen: So geht's

Sobald die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den genauen Spielplan bekannt gegeben hat, informiere der FC Augsburg gesondert über die genauen Termine des Tageskarten-Vorverkaufs.

Karten gibt es unter anderem online, telefonisch, oder im FCA-Servicecenter. Alle Adressen sind hier zu finden. (AZ)

