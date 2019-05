vor 18 Min.

FCA holt Marvin Friedrich aus Berlin zurück

Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison einer der besten Spieler der zweiten Liga. Der FCA nutzt nun eine Option, um den 23-Jährigen zu holen.

Hinter Marvin Friedrich liegt die bislang erfolgreichste Saison seiner noch jungen Karriere: Mit Union Berlin ist der 23-Jährige in die Bundesliga aufgestiegen. Daran hat der Defensivspieler großen Anteil: In der abgelaufenen Zweitligasaison verpasste er keine Minute, gehörte zu den besten Verteidigern der Spielzeit und erzielte in der Relegation gegen den VfB Stuttgart sogar einen Kopfballtreffer. Die Aufstiegsfeier wurde für Friedrich aber zugleich auch zur Abschiedsfeier: Am Rande der Party erklärte Friedrich, dass sein Weg zurück zum FC Augsburg führen werde.

Beim FCA stand Friedrich bereits von Juli 2016 an eineinhalb Jahre unter Vertrag, bevor er im Januar 2018 auf Leihbasis zu den Berliner wechselte. Im Rahmen des Transfers im Sommer des vergangenen Jahres sicherte sich Augsburg eine Rückkaufoption für den Spieler.

Für eine Million Euro - so die Klausel - konnte Augsburg Friedrich zurückholen. Diese Option hat der FCA nun gezogen. FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärt, warum es in seinen Augen Sinn machte, den Spieler erneut nach Augsburg zu holen. "Marvin Friedrich hat eine tolle Saison gespielt und keine einzige Minute verpasst. Wir freuen uns extrem über seine Entwicklung, denn mit seinen Leistungen hat er einen großen Anteil am Aufstieg, zu dem wir ihm und Union Berlin herzlich gratulieren."

FCA-Sportgeschäftsführer Reuter sucht nach einer Lösung

Dennoch bleibt unklar, ob Friedrich tatsächlich in der kommenden Spielzeit für den FC Augsburg aufläuft. Friedrich hatte stets betont, gerne in Berlin bleiben zu wollen - erst recht nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Reuter hatte zudem betont, er setze verstärkt auf Spieler, die sich für den FCA und dessen Philosophie begeistern können. Deshalb suchen alle Parteien nun nach einer befriedigenden Lösung. Reuter kündigt an: "In den nächsten Wochen werden wir mit ihm und Union seine Zukunft besprechen." Womöglich erhält Friedrich in Augsburg einen Vertrag und wird erneut nach Berlin verliehen.

Mit Union Berlin ist Marvin Friedrich (Zweiter von rechts) aufgestiegen (von links Maskottchen Ritter Keule, Grischa Proemel und Christopher Lenz). Bild: witters

Als 18-Jähriger debütierte Friedrich für Schalke 04 in der Bundesliga und Champions League. Er galt als großes Abwehrtalent mit großer Zukunft. Weil ihm in Gelsenkirchen der Durchbruch jedoch verwehrt blieb, versuchte er bei einem anderen Bundesligisten Fuß zu fassen. Für eine geschätzte Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro verpflichtete der FC Augsburg den schlaksigen Abwehrspieler.

In der Bundesliga lief Friedrich nie für den FCA auf

In der Bundesliga lief Friedrich nie für den FCA auf, in der viertklassigen Regionalliga verstärkte er die U23. Wenig befriedigend für Friedrichs Ansprüche, diese Entwicklung glich einem Rückschritt. Im Januar 2018 folgte daher der Wechsel zum Zweitligisten Union Berlin, zunächst auf Leihbasis. Friedrich spielte, wirkte sogleich als Stammkraft und half mit, den Ligaverbleib zu sichern. Nun gelang ihm sogar als Stammkraft der Aufstieg in die Bundesliga.

