FCA im DFB-Pokal: Trainer Heiko Herrlich ist seinen Spielern einen Schritt voraus

Heiko Herrlich reißt den Pokal in die Höhe. 1995 hatte er mit Mönchengladbach in Berlin triumphiert.

Plus Als Spieler hat der Trainer des FC Augsburg zweimal den Pokal gewonnen. Bis zum Finale ist es aber ein weiter Weg, zumal mit Leipzig ein schwerer Gegner wartet.

Von Marco Scheinhof

Heiko Herrlich kennt das Gefühl. Schon zweimal hat der Trainer des FC Augsburg den DFB-Pokal gewonnen. Das ist zwar schon eine Weile her, Herrlich aber weiß, wie lohnend das Ziel Berlin ist. Und das nicht nur zu touristischen Zwecken. 1993 hatte er mit Bayer Leverkusen das Finale in der Hauptstadt gewonnen, zwei Jahre später mit Borussia Mönchengladbach. „Es ist immer was besonderes, nach Berlin zu kommen“, sagte Herrlich also vor der Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig. Der Weg allerdings ist noch weit, steht doch erst die zweite Runde an. Und die hat es mit dem Topteam aus Sachsen als Gegner gleich in sich. „Wenn du weit kommen willst, triffst du irgendwann auf die großen Mannschaften. Jetzt ist es schon eine ganz große in der zweiten Runde“, sagte Herrlich. Aufgeben aber gilt nicht. Zudem, so der FCA-Trainer weiter, „sind wir sicherlich nicht das Traumlos für Leipzig.“ Und vor allem sei seine Mannschaft bereit, sich ein letztes Mal in diesem Jahr voll zu verausgaben.

Trainer Heiko Herrlich lobt den FC Augsburg für die vergangenen Partien

Es gehen anstrengende Monate und Wochen zu Ende. Es ist die vierte Partie in neun Tagen. Die ersten drei Spiele in dieser kurzen Zeit habe seine Mannschaft „gut bestritten. Da muss ich ihr ein Kompliment machen“, so Herrlich. Körperlich habe sie sich stark gezeigt, vor allem aber auch im Kopf. Gerade die mentale Herangehensweise sei eine besondere Herausforderung. Innerhalb kurzer Zeit die Spannung aufzubauen, immer wieder aber auch herunterzufahren. „Man kann ja nicht die ganze Zeit voller Adrenalin sein“, sagte der FCA-Trainer. Leipzig ist die besondere Belastung mit vielen Spielen eher gewohnt durch die regelmäßige Teilnahme am internationalen Wettbewerb. „Wir werden trotzdem versuchen, sie zu ärgern“, versprach Herrlich.

In der Bundesliga gab es im Oktober das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. In der WWK-Arena hatte sich Leipzig mit 2:0 durchgesetzt, was in der Summe verdient war, allerdings auch durch eine Augsburger Nachlässigkeit kurz vor dem Pausenpfiff begünstigt wurde. Und die Devise diesmal? „Wir werden nicht ins offene Messer laufen, versuchen aber, punktuell zu attackieren“, erklärte Herrlich. Es spricht also viel dafür, dass die Aufstellung etwas defensiver als am Samstag beim 0:2 gegen Frankfurt ausgerichtet sein wird. Da hatte der FCA eine spielerisch sehr ordentliche Leistung gezeigt, aber eben die Punkte nicht behalten.

FCA-Trainer Heiko Herrlich fordert gegen RB Leipzig wieder Mut und Überzeugung

„Es braucht Mut und Überzeugung, um eine Runde weiterzukommen“, sagte Herrlich. Mut und Überzeugung hatte er auch zuletzt immer gefordert, vor allem gegen Frankfurt war trotz der Niederlage beides zu sehen. „Nach den letzten drei Spielen kann die Mannschaft den Mut haben“, sagte Herrlich. Elfmeterschießen hat er vor dem Duell nicht trainieren lassen. „Das Elfmeterschießen versucht man zu vermeiden“, erklärte er. Wobei seine Spieler häufiger nach Trainingseinheiten den Schuss vom Punkt üben. „Auch die Torhüter haben hier einen Lerneffekt“, sagte Herrlich, der auch gegen Leipzig wohl rotieren wird. „Wir haben schon in den letzten Spielen rotiert, um frische Kräfte reinzubringen, das ist auch die Idee für Leipzig“, sagte der FCA-Trainer. So könnte etwa Reece Oxford ins Team zurückkehren, der beim 1:0 in Bielefeld in der Verteidigung ausgeholfen hatte. Auch der zuletzt geschonte Ruben Vargas ist ein Kandidat für die Startelf. André Hahn könnte zudem erstmals nach seiner Corona-Erkrankung im Kader stehen.

