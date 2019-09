FCA in der Einzelkritik: Offensiv harmlos, defensiv ganz ordentlich

Plus Solides Verteidigen alleine reicht gegen Bayer Leverkusen nicht zu Zählbarem. Die Bewertung der Spieler des FC Augsburg fällt entsprechend aus - die Einzelkritik.

Gegen Bayer Leverkusen zeigt der FC Augsburg eine enttäuschende Leistung. Über die gesamte Spielzeit ist der Fußball-Bundesligist dem Champions-League-Teilnehmer in allen Bereichen unterlegen und verliert letztlich verdient 0:3 (0:1). Trotz drei Gegentreffer - in der Verteidigung verdienten sich die FCA-Profis ordentliche Noten.

Tomas Koubek: Neongelb gekleidet von den Handschuhen bis zu den Schuhen an den Füßen. Der Leuchtturm erlebte zunächst einen ruhigen Nachmittag, klärte dann nach einem Flachschuss und faustete erfolgreich. Hatte auch in Hälfte zwei prinzipiell wenig Gelegenheiten einzugreifen, musste aber noch zweimal den Ball aus dem Netz holen. Note 3,0

Stephan Lichtsteiner: Traf auf der rechten Abwehrseite auf den wendigen Volland, der ihn fortwährend mit Dribblings nervte. Wehrte sich nicht nur mit den Füßen, sondern vor allem verbal. Ließ sich etliche Male provozieren. In Hälfte zwei besonnener und mit Konzentration auf seine Aufgaben. Note 4,0

Tin Jedvaj: Der Leihspieler durfte gegen seinen Stammverein beweisen, dass er auch in Leverkusen eine Berechtigung auf Spielzeit hat. Wirkte stabil, wenn er verteidigte, aber nicht ganz so souverän, wenn er selbst den Ball zum Mitspieler transportieren sollte. Note 3,5

Felix Uduokhai: Erinnert in Statur und Bewegungsablauf an Bayerns Boateng. Auch darüber hinaus müsste er einen Vergleich mit dem ehemaligen Nationalspieler dieser Tage nicht scheuen. Rechtfertigt seine kurzfristige Verpflichtung Spiel für Spiel mit starken Leistungen. Mit Ausnahme eines Fehlpasses ruhig am Ball, konsequent in den Zweikämpfen. Note 2,5

Philipp Max: Bildete auf der linken Seite mit Iago ein Duo aus nominellen Verteidigern. Verrichtete seine defensiven Aufgaben solide und agierte im Bewusstsein einer frühen Gelben Karte mit Kopf. Baute in Hälfte zwei ab, seinen Pässen und Flanken fehlte Präzision. Note 4,0

Reece Oxford: Trainer Schmidt sieht ihn im defensiven Mittelfeld, dort bot er ihn auch auf. Der junge Engländer wurde selten in den Spielaufbau einbezogen, sollte in erster Linie die Kreise von Havertz stören. Lief viel, verschob viel, kam allerdings nur selten in die Zweikämpfe, weil der Ball längst zum nächsten Bayer-Profi geschoben worden war. Note 3,5

Rani Khedira: Ist in Abwesenheit Baiers mit dem Spielaufbau im defensiven Mittelfeld betraut. Leistete sich dabei unter Gegnerdruck manchen Fehlpass. Als einer von zwei „Sechsern“ bekommt er seltener Gelegenheit für dynamische Vorstöße Richtung gegnerisches Tor. Note 4,0

Ruben Vargas: Auf der rechten Angriffsseite nicht so auffällig wie in den Begegnungen zuvor auf dem gegenüberliegenden Spielfeldbereich. Teils lag das daran, dass die Leverkusener keine Räume zum Kontern ließen; teils daran, dass die Bayer-Spieler das Tempo von Vargas mitgehen konnten. Sein bisher schwächstes Spiel im FCA-Trikot. Note 5,0

Iago: Fiel wochenlang nach einer Knieoperation aus, stand nun sogleich in der Startformation. Der Brasilianer mit den dünnen Beinchen begann als linker Offensivspieler. Muss sich noch an Tempo und die teils robuste Spielweise in der Bundesliga gewöhnen, in seinem Premierenspiel blieb er letztlich sehr blass, auch wenn er mit 12,18 Kilometern lauffreudigster Spieler auf dem Rasen war. Note 5,0

Florian Niederlechner: In den vergangenen Wochen stets an Toren beteiligt. Auch diesmal - allerdings traf er bei einer Rettungsaktion ins eigene Netz. Wirkte stets bemüht und engagiert, ihm fehlten aber abgesehen von einem Torschuss zielstrebige Aktionen im Angriff. Note 4,0

Alfred Finnbogason: Führte in Abwesenheit Baiers die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Lief im Verbund mit Niederlechner ausdauernd die gegnerischen Abwehrspieler an. Eigene Angriffsaktionen gelangen dem Isländer hingegen kaum. Ihm fehlte die Bindung zu den Mitspielern. In Summe ist der Isländer längst nicht in der Form vergangener Tage. Note 4,5

Julian Schieber (67. Minute für Finnbogason): Hatte kurz nach seiner Einwechslung die beste Augsburger Torchance, seinen Linksschuss parierte allerdings Leverkusens Torwart Hradecky, indem er den Ball übers Gebälk lenkte. Ähnlich gefährlich wurde Schieber in der Folge nicht mehr.

Jan Moravek (80. für Max): Eigentlich war erwartet worden, dass er Baier im defensiven Mittelfeld ersetzt. Der Tscheche kam allerdings spät ins Spiel und lief - wie seine Mitspieler - meist Ball und Gegner hinterher.

Sergio Cordova (87. für Niederlechner): Bekam ein paar Minuten Spielzeit, Nennenswertes gelang dem Venezolaner darin nicht.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

