FCA kassiert eine böse 1:5-Klatsche in Mönchengladbach

Die heute Niederlage soll ein Weckruf auf sein....kein Verbesserung zu sehen...Leistung ist so schlecht wie noch nie....außer letze Spiel von letze Saison....Abwehr null....Torwart nicht der Geld wert das er verdient orda kostet hatte....außerdem wahr Luthe nicht schuld am was letzte Saison wahr....er hatte sein Job gemacht.....hatte es nicht verdient so von sein Posten weg genommen zu werden......wo ist der sichere Abwehr...die schnelle spiel nach vorne.....Gregoritsch soll auf der Tribüne schmoren bis er bereit ist sein Leistung zu bringen....ohne spiel Praxis keine national Mannschaft mehr...werked wundern....kein Sprüche mehr wie wir schießen uns ein.....sie sollen gefasst sein auf ein hartes Spiel.....jeder Woche ein dumme Sprüche...und ein scheiss Spiel....Trainer soll konzentrieren die Mannschaft Leistung zum steigern....das sie spielen wie sie können...was ihn ihnen steckt...wer nicht will....soll nicht...wir haben genug andere....und auch junge spieler von unsere Jugend...die brennen drauf auf ein Chance.....jetz kommt Bayern nach der pause...weg wissende spiel.....genauso schlechte Leistung.....planen wir 2liga....die Mannschaft sollte die Tugend von FCA bei gebracht werden.....kämpfen bis zum Schluss....laufen bis nicht mehr geht.....jeder vor jedem....11 Männer..ein Geist....ein Seele....

