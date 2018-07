vor 48 Min.

FCA müht sich zu Unentschieden im Test gegen Lustenau FC Augsburg

Zum Abschluss des ersten Trainingslagers tat sich die Mannschaft von Manuel Baum schwer. Den ersten Treffer der Vorbereitung erzielte ein Südamerikaner.

Von Wolfgang Langner

Aller Anfang ist schwer. Im ersten Testspiel der neuen Saison musste sich der Fußball-Bundesligist FC Augsburg im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol lange Zeit quälen. Am Ende kam das Team von Manuel Baum gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau nicht über ein 1:1 hinaus. Rund 500 Zuschauer verfolgten die Partie. Erst nach 18 Minuten erspielten sich die Augsburger die erste Möglichkeit, als Michael Gregoritsch seinen Kollegen Marco Richter bediente - doch der traf nur den Pfosten.

Zehn Minuten später konnte sich dann Fabian Giefer im FCA-Tor präsentieren. Mit einer Glanzparade klärte der Ex-Schalker nach einem 16-Meter-Schuss von Rodrigo de Freitas. Der FCA kam nicht so richtig in die Gänge, erarbeitete sich zwar noch Chancen durch Gregoritsch und Richter, doch Firat Tuncer traf per Kopf zur nicht unverdienten 1:0-Führung für die Österreicher (32.).

Baum wechselt im Test gegen Lustenau komplett durch

In der Pause wechselte Trainer Manuel Baum komplett durch. Mit Erfolg: Es lief zunächst besser. Nach einer Vorlage von Simon Asta gelang Sergio Cordova der Ausgleich (54.). Glück für den FCA dass Djuric nach einem Handspiel von Stanic im Strafraum einen Elfmeter verschoss. Der FCA mühte sich zwar, doch die Beine wurden immer schwerer. Zudem war Austria Lustenau in der Vorbereitung schon viel weiter. Die Österreicher haben bereits am 21. Juli das erste Pflichtspiel, der FCA erst am 19. August. Es ist noch viel Zeit für Manuel Baum und sein Team.

FCA 1. Halbzeit: Giefer; Schmid, Gouweleeuw, Callsen-Bracker, Max - Khedira, Baier - Hahn, Gregoritsch, Richter - Schieber

FCA 2. Halbzeit: Luthe; Asta, Stanic, Janker, Rieder - Götze, Moravek - Jensen, Ji, Malone - Cordova

Tore: 0:1 Tuncer (32.), 1:1 Cordova (54.)

Zuschauer: 500

