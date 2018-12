vor 23 Min.

FCA rechnet in der Vorbereitung wieder mit verletztem Philipp Max FC Augsburg

Gegen Wolfsburg fehlte Philipp Max wegen einer Sprunggelenksverletzung. Der FC Augsburg rechnet nicht damit, dass der Verteidiger länger ausfällt.

Der FC Augsburg rechnet bei Fußball-Profi Philipp Max nicht mit einer längeren Verletzungspause. Der Außenverteidiger fehlte am Sonntag in der Bundesliga beim 2:3 des FCA gegen den VfL Wolfsburg wegen einer Blessur am Sprunggelenk. "Ich gehe davon aus, dass er in der Vorbereitung wieder einsteigen kann", sagte Trainer Manuel Baum nach der Partie. Die Winterpause endet für die Augsburger Profis am 3. Januar. Einen Tag später geht es ins Trainingslager nach Spanien.

Für Max rückte gegen Wolfsburg Konstantinos Stafylidis als linker Verteidiger in die Startelf. Für den 25 Jahre alten Griechen war es der erste Bundesligaeinsatz in der laufenden Saison. (dpa)

