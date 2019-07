16:17 Uhr

FCA startet ins Trainingslager - und Hinteregger ist dabei

Der Österreicher will den FC Augsburg weiterhin verlassen. Es ist zum Start des Trainingslagers in Tirol nicht das einzige Störgeräusch.

Von Robert Götz

Als Martin Schmidt am späten Sonntagnachmittag seine Spieler zur ersten Trainingseinheit auf den Rasen des FC BW Bad Häring bat, da interessierte es kaum einen, dass das Grün top gepflegt war, dass das 4-Sterne-Superior-Hotel "Das Sieben", in dem der FC Augsburg bis zum kommenden Sonntag untergebracht ist, nur einen Abstoß weit vom Trainingsplatz entfernt ist. Nein, die wichtigste aller Frage war: Ist Martin Hinteregger da?

Und die Antwort lautete: Ja. Hinteregger ist da.

Sprechen wollte oder durfte der Österreicher am Sonntag nicht, für Montag ist eine Medienrunde geplant. Vielleicht gibt es dann Aufschluss über die Vorgänge der letzten Wochen.

Interesse an Martin Hinteregger sollen Klubs aus Italien und England haben

Dass der 26-jährige Innenverteidiger den FCA gerne verlassen will, ist kein Rätsel. Wohin schon eher. Der Wunschverein von Hinteregger scheint Eintracht Frankfurt zu sein. Dorthin war er vom FCA ein halbes Jahr lang ausgeliehen, weil er im Januar den damaligen Trainer Manuel Baum öffentlich kritisiert hatte. Dort wurde er schnell zum Publikumsliebling. Die Eintracht würde Hinteregger auch gerne verpflichten, doch noch ist keine Einigung erzielt. Zumal auch noch andere Klubs aus Italien und England Interesse angemeldet haben. Seit Wochen gibt es jetzt schon ein Tauziehen.

Hier verbringt der FC Augsburg das Trainingslager: das 4-Sterne-Superior-Hotel "Das Sieben". Bild: Robert Götz

Die Frage ist: Wer hält länger durch? Auf der einen Seite der Verein, der einen Spieler Hinteregger, der mit klaren Kopf und vollem Einsatz seinen vertraglichen Pflichten beim FCA nachkommen will, gut gebrauchen könnte. Auf der anderen Seite der Spieler, der anscheinend nur noch weg will und wenig unternimmt, diesen Eindruck zu widerlegen. Trotz einer Rippenverletzung stieg er zunächst dosiert ins Mannschaftstraining ein, was aber anscheinend zu früh war. Hinteregger trainierte dann nur noch individuell in Augsburg. Zuletzt dann bei einem Trainer in Salzburg. Dass er mit Zustimmung des Vereines bei einem Fototermin, bei dem ein vorläufiges Mannschaftsfoto für einige Bundesliga-Sonderhefte aufgenommen wurde, fehlte, spricht auch nicht gerade dafür, dass die Liaison mit dem FCA noch lange hält.

Hier trainiert der FCA in der kommenden Woche Der FC Augsburg hat das Trainingslager in Tirol bezogen - auf diesem Platz will sich die Mannschaft von Martin Schmidt den Feinschliff für die neue Saison holen. Posted by FCA kompakt - Alle FC Augsburg News on Sunday, 21 July 2019

Aber auch sonst gibt es noch einige Störgeräusche von außen. So wurde Philipp Max in diesen Tagen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nach Informationen unserer Redaktion ein substanzloses Gerücht. Max ist auf jeden Fall mit in Bad Häring.

Ein neuer Torhüter könnte noch ins Trainingslager des FC Augsburg dazu stoßen

Ein neuer Torhüter war aber auch am Sonntag noch nicht zu sehen, obwohl Trainer Schmidt schon vor einigen Wochen erklärt hatte: "Wir suchen eine neue Nummer eins."

All dies, so beteuert man beim FCA schon länger, spielt innerhalb der Mannschaft keine große Rolle. Man konzentriert sich voll auf das Trainingslager. Dort ist der FCA nach drei Jahren in Mals im italienischen Südtirol ins österreichische Tirol umgezogen. Der FCA ließ sich seinen Aufenthalt im 116-Zimmer-Gesundheits-Resort "Das Sieben", das erst 2015 eröffnet wurde, über die Hamburger Beratungs-Agentur Onside organisieren. Bad Häring, die 3000-Seelen-Gemeinde, die zwischen Wörgl und Kufstein auf einem Hochplateau oberhalb des Inntales am Fuße des Hausberges Pölven liegt, genießt bei Profivereinen nicht nur aus der Bundesliga einen guten Ruf.

Und der FCA wollte auch keine Zeit verlieren. Nach einer Athletikeinheit am Vormittag in der WWK-Arena bat Trainer Martin Schmidt seine Spieler noch am Nachmittag zu einer ersten Einheit auf den Rasen des Rettenbach-Stadions. Denn, egal wie der Kader am Ende aussehen wird, sicher ist: Am 10. August (15.30 Uhr) tritt der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals in Verl an und eine Woche später am 17. August (15.30 Uhr) startet er mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in die Bundesliga.

Lesen Sie dazu auch: Von Neymar bis Hinteregger: Wenn Fußballprofis streiken

35 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Witters

Themen Folgen