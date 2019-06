20:44 Uhr

FCA steht vor Verpflichtung von Hannover-Stürmer

Noah Joel Sarenren Bazee, Außenspieler von Bundesliga-Absteiger Hannover 96, steht vor einem Wechsel zum FCA. Beim Trainingsauftakt der 96er fehlte er bereits.

Der FC Augsburg steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 wird wohl Noah Joel Sarenren Bazee kommen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler fehlte am Montag bereits beim Trainingsauftakt des Zweitligisten. Mehreren Medienberichten zufolge sollen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs weit fortgeschritten sein.

Mirko Slomka, der neue Trainer der Niedersachsen, bestätigte nach der ersten Trainingseinheit: "Wir verhandeln da mit einem anderen Klub über seinen Abgang." Der Außenspieler gehörte bereits in der vergangenen Saison dem Kader der Hannoveraner an, kam aber auch verletzungsbedingt nur zu drei Liga-Einsätzen. Bei Hannover besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

Bazee hat häufig Verletzungspech

Der Deutsch-Nigerianer (Mutter Deutsche, Vater Nigerianer) gilt als großer Pechvogel, der immer wieder wegen Verletzungen aussetzen muss. Plagten ihn zu Beginn der Spielzeit eine Schienbeinverletzung und eine Gehirnerschütterung, erlitt er Anfang Februar beim Spiel gegen Borussia Dortmund einen Riss des Syndesmosebandes. Nach einem Tritt des Dortmundes Mittelfeldabräumers Thomas Delaney war die Saison für ihn gelaufen.

Schon in den Jahren zuvor blieb ihm das Verletzungspech treu: In der Saison 2017/18 musste er monatelang wegen Knieproblemen und einem Sehnenriss passen. Eine Hüftverletzung und eine Entzündung im Knie setzten ihn in der Spielzeit 2016/17 lange außer Gefecht.

Insgesamt kommt der Rechtsfuß auf 15 Bundesligaspiele, in denen ihm drei Vorlagen gelangen. In der zweiten Liga liegt seine Bilanz bei 13 Spielen (1 Tor/6 Assists). Der 22-Jährige gilt als Talent, verfügt über ein enormes Tempo und kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Es ist eine von vielen Positionen, auf denen der FCA Bedarf hat.

In Augsburg kennt Bazee bereits die Hessingpark-Clinic

In Augsburg kennt sich Bazee übrigens schon ein wenig aus - auch wenn sich seine Erfahrungen bislang vor allem auf die OP-Bereiche der Stadt beschränken. Nach seinem Syndesmosebandriss wurde der 22-Jährige in der Augsburger Hessingpark-Clinic operiert.

Beim FC Augsburg wäre Bazee der dritte Neuzugang. Bislang stehen Florian Niederlechner (SC Freiburg) und Marvin Friedrich (Union Berlin) als Verstärkung fest. Den Verein verlassen haben hingegen Dong-Won Ji (Mainz 05), Kostas Stafylidis (Hoffenheim), Jonathan Schmid (SC Freiburg), Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Christoph Janker (Ziel bei beiden unbekannt).

Bei Ja-Cheol Koo ist der Vertrag ausgelaufen und bislang nicht verlängert. Die Leihspieler Gregor Kobel (Hoffenheim) und Reece Oxford (West Ham) müssen nach derzeitigem Stand zu ihren Stammklubs zurück. (eisl, dpa)

