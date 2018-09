22:23 Uhr

FCA stoppt die Siegesserie des FC Bayern FC Augsburg

Ausgerechnet dem FC Augsburg gelingt mit einem späten Unentschieden gegen den FC Bayen eine kleine Sensation. Wichtig dafür: Torwart Andreas Luthe.

Von Johannes Graf

Als Manuel Baum seine Aufstellung gegen den FC Bayern bekannt gab, präsentierte der Trainer des FC Augsburg Unerwartetes. Im Tor bot er Andreas Luthe auf. Tagelang war über die Augsburger Besetzung zwischen den Pfosten diskutiert worden, nachdem Fabian Giefer wiederholt gepatzt hatte. Baum zog Konsequenzen und baute in München auf Luthe als Rückhalt. Dass dieser sogleich eine denkbar schwere Aufgabe vor sich hatte, musste ihm angesichts der Offensivstärke des bajuwarischen Starensembles bewusst sein.

FC Augsburg sorgte für Überraschung beim FCB

Luthe rechtfertigte in München seinen Einsatz durch eine starke Leistung und trug maßgeblich dazu bei, dass der Außenseiter für eine Überraschung sorgte und beim 1:1 (0:0) einen Punkt holte.

Baum hatte nicht nur im Tor eine Veränderung vorgenommen. Den verletzten Ja-Cheol Koo ersetzte im Mittelfeldzentrum Jan Moravek, zudem spielte erstmals in dieser Spielzeit Caiuby von Beginn an. Der Brasilianer hätte seine Aufstellung bereits in der Anfangsphase der Partie rechtfertigen können. Statt eines Querpasses zu Philipp Max, schloss er selbst ab und scheiterte an den Fäusten von Bayern-Torwart Manuel Neuer. Auf der anderen Seite hatten die Augsburger Glück, als Rani Khedira eine Hereingabe von Thomas Müller an den Pfosten des eigenen Tores lenkte (7.).

In der Folge entwickelte sich das erwartete Aufeinandertreffen: Während die Münchner nach Lücken in Augsburgs Reihen suchten, warteten die Augsburger auf Ballverluste, die sie zum Gegenangriff nutzen konnten. Dass in der Münchner Arena keine gute Stimmung aufkommen mochte, lag einerseits daran, dass der FCA dem Favoriten das Kombinieren vermieste. Andererseits übten die aktiven Fanszenen an diesem Bundesligaspieltag Kritik am Deutschen Fußball Bund und dessen Politik, indem sie 20 Minuten lang schwiegen. Sowohl Augsburger als auch Münchner Ultras beteiligten sich daran. Unter dem Motto: „Ihr werdet von uns hören. Oder auch nichts.“

Überlegene Bayern konnten Chancen nutzten Chancen gegen den FCA nicht

Lauter wurde es lediglich, wenn Renato Sanches die Initiative ergriff und untermauerte, dass er den Kampf gegen sein Fehleinkaufimage angenommen hat. Nach sehenswerten Tempoläufen setzte der Portugiese den Ball einmal links und einmal rechts neben das Gehäuse, einmal scheiterte er an Luthe.

Der 31-jährige Torhüter leistete sich bei Abschlägen mit dem Fuß manche Ungenauigkeit, strahlte darüber hinaus aber Sicherheit aus. Bei einem Kopfball von Sandro Wagner hatte er keine Mühe (41.), bei einer Fußabwehr, erneut war Wagner Absender des Balls, war Luthe stärker gefordert (42.). Dass er durchaus das Erbe von Marwin Hitz antreten kann, zeigte Luthe endgültig kurz vor der Pause. Einen Flachschuss von Serge Gnabry lenkte er reaktionsschnell um den linken Pfosten. Die Bayern hatten zusehends Lösungen gefunden, die Mannschaftsteile der Gäste zu durchspielen, zu einem Treffer nutzten sie ihre Überlegenheit bis dahin nicht.

Bayern-Trainer Niko Kovac musste sich in der Halbzeitpause eingestehen, dass sein Experiment, Leon Goretzka als Linksverteidiger aufzubieten, gescheitert war. Er korrigierte, indem er Stammverteidiger David Alaba einwechselte. Dies allein versprach Besserung für den FC Bayern, zudem lenkte der Meister die Partie unmittelbar nach der Pause in die gewünschte Richtung.

Dem Tempo von Gnabry konnten weder Framberger noch Hinteregger folgen, Arjen Robben vollendete zum 1:0 (48.). Wenig später versuchte der umtriebige Sanches erneut Luthe zu überwinden. Und blieb erfolglos. Die Bayern drängten nicht mit Vehemenz auf den zweiten Treffer – und sollten dafür bestraft werden. Nach einer Unsicherheit Neuers drückte der eingewechselte Felix Götze, der im Sommer aus München nach Augsburg gewechselt war, den Ball zum späten Ausgleich über die Torlinie (87.)

