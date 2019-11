vor 60 Min.

FCA suspendiert Michael Gregoritsch wegen "vereinsschädigender Aussagen"

Der österreichische Nationalspieler fliegt aus dem Kader für das Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC und darf vorerst auch nicht mehr mit dem Kader trainieren.

Der Bundesligist FC Augsburg greift bei Michael Gregoritsch durch. Der offensive Mittelfeldspieler wird ab dem heutigen Donnerstag bis zunächst kommenden Dienstag nicht mehr am Trainingsbetrieb des FC Augsburg teilnehmen und auch nicht zum Kader für das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr) gehören. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Darüber hinaus wurde der Österreicher mit einer Geldstrafe belegt. Der FCA reagiert damit auf vereinsschädigende Äußerungen, die der Österreicher in der vergangenen Woche getätigt hat.

Im Interview hatte Gregoritsch über den FCA getönt: "Hauptsache weg"

Im Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft hatte sich der 25-Jährige den Frust über seine derzeitige Reservistenrolle geredet. „Für mich ist klar, dass ich im Winter unbedingt von Augsburg weg will“, war die Kernaussage seiner massiven Kritik an den FCA. „Hauptsache weg“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur APA. Seien Lage in Augsburg bezeichnete er laut Kleiner Zeitung sogar als „beschissen“.

In einem persönlichen Gespräch teilte ihm Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, nun am Donnerstag die gemeinsame Entscheidung der Vereinsführung und des Trainers mit, sich so einen Auftritt nicht bieten zu lassen.

FCA-Manager Reuter nennt Gregoritschs Äußerungen ein "No-Go"

„Das Verhalten und die Äußerungen von Michael Gregoritsch sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte. Michael Gregoritsch hat nun in den kommenden Tagen Zeit, sich über seine Äußerungen und sein Verhalten intensiv Gedanken zu machen“, sagt Stefan Reuter. (AZ/ötz)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen